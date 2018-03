Entrevista exclusiva de Maduro, ofrecida al periodista chileno Marco Enrique Ominami

Venezuela vive un momento de renovar la esperanza, los planes, la política para la construcción de un nuevo modelo social y económico en continuidad con el legado del comandante Hugo Chávez, es el sentir del presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Ya entramos en la onda de la renovación, de los cambios necesarios, de la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo modelo social y sobre todo una nueva economía”, expresó en la entrevista exclusiva, ofrecida al periodista chileno, Marco Enrique Ominami, transmitida este sábado por Venezolana de Televisión.

“Renovar todo lo que tenga que ser renovado, renovar la esperanza, renovar la política, renovar los planes, ya lo he demostrado ahora con la creación del Carnet de la Patria, el sistema de bono, el sistema de Misiones y Grandes Misiones, con la creación del Petro”, expresó.

Dijo que el reto del gobierno es impulsar un nuevo modelo de gestión para la diversidad económica, que apunte a la regularización de las cadenas de producción, distribución y comercialización.

Sostuvo que Venezuela entra a la era postpetrolera de la economía, con 15 motores ya activados “sobre el reto de construir una economía diversificada, con nuevas fuentes de riquezas” y al servicio del ser humano.

Recuperación petrolera



El Presidente señaló que la Revolución tiene el reto de superar el impacto del bloqueo y persecución financiera estadounidense, que comenzó con el gobierno de Barack Obama y se afianzó con el de Donald Trump, afectando los compromisos de pago y el desarrollo económico del país.

Aprovechó para señalar que tras las ilegales sanciones aplicadas por Estados Unidos contra funcionarios venezolanos está la persecución financiera que se aprovecha de las debilidades del ingreso petrolero y la inflación inducida en la que son corresponsables sectores privados y la trama de corrupción en la industria petrolera que redujo la producción en un millón de barriles.

“Ya lo estamos recuperando. Afortunadamente, yo pienso que en el primer semestre de este año nosotros habremos recuperado el 70% de la producción que mermó”, afirmó.

Señaló que “detrás de los corruptos públicos están los corruptos privados. Hay un capitalismo ahí pululante. Bueno es una batalla épica, y lo mas importante es que yo tengo el alma pura, para combatir a los corruptos y a los traidores del país”, resaltó y realzó la labor del Fiscal Tarek William Saab designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quien avanzó en la investigación de estos casos de corrupción.

Protección a la familia

Maduro resaltó que ante estas condiciones Venezuela cerró 2017 con 94% de empleo, del cual 90% es formal y protegido con aumentos salariales periódicos, además del sistema de protección a la familia a través de las Misiones y Grandes misiones, sin los cuales “verdaderamente la inflación inducida, brutal que se había instalado en Venezuela, hubiera tenido estragos graves en la vida social de la población”, advirtió.

El jefe de Estado señaló que otro flanco del ataque económico es el acceso a alimentos, protegido con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que surten a 6 millones de familias con productos a precio justo cada 21 días.

Otro aspecto que denunció ha sido la maniobra de impedir el acceso a los medicamentos con el objetivo de perjudicar al sistema de salud primaria, de cobertura directa y gratuita.

“Si Venezuela no tuviera este sistema de salud primaria que llega a todas las comunidades, al 100% de las comunidades, no tuviéramos esta guerra contra los medicamentos, la persecución mundial que nos tienen contra los barcos que traen los medicamentos a Venezuela”, dijo.

Enfatizó que en ningún otro país de la región decenas de vidas se salvan mensualmente por la atención de 30 mil médicos integrales comunitarios que promueven la medicina familiar preventiva en barrios del país, junto al 0800-SALUDYA para el suministro de medicamentos.

“En los Estados Unidos, quien no tiene dinero, no tiene acceso ni a la atención médica, ni a las medicinas, ahora eso no lo dice nadie”, dijo y comparó que en Venezuela se ofrece gratis una atención en salud con los más altos estándares tecnológicos y clínicos, “Pero es sometida a una campaña brutal a partir del sabotaje que nos han hecho del suministro de medicamentos”.

Solidaridad y victoria revolucionarias

Recordó que el proceso revolucionario es constantemente atacado por los medios, para confundir al mundo sobre lo que ocurre en el país, sin la posibilidad de llevar la verdad donde sea necesario, sin embargo, sostuvo que Venezuela cuenta con el respaldo de muchos que son conscientes del linchamiento comunicacional contra el Gobierno Bolivariano.

“Nosotros tenemos el amor y la solidaridad de mucha gente en el mundo, más allá de la que se puede ver en los medios de comunicación internacionales”, dijo.

Invitó a todos los factores de la oposición a rectificar ante su postura abstencionista para que se incorporen al proceso electoral. “Vengan a la competencia electoral, vengan a la convocatoria del voto nacional”, manifestó.

El presidente destacó que gracias a la cohesión cívico-militar la intención de voto chavista para la elección presidencial se mantiene entre 54 y 55%, de acuerdo con algunos sondeos.

“¿Qué gobierno en el continente tiene 55% de intención de voto? Ninguno, y nosotros lo tenemos porque hemos mantenido la unión del alto mando”, expresó respecto a las cifras que maneja el gobierno de Estados Unidos y la oposición.

“Espero que la oposición no cometa el error garrafal histórico de irse a la abstención, y estoy seguro que el 22 de abril en Venezuela va haber una fiesta electoral, una fiesta de pueblo. Será la elección número 25 en 18 años y estoy seguro vamos a tener la victoria número 23”, añadió

Le recordó a la oposición que hay plenas garantías para quienes deseen inscribirse como candidatos, las mismas que tuvieron en 2015, cuando obtuvieron mayoría en el Parlamento

Señaló que con la victoria electoral de las fuerzas revolucionarias, continuará promoviendo el diálogo y dirigirá un gobierno en defensa del bienestar del pueblo. “Un gobierno revolucionario, socialista, chavista, inclusivo que tenga diálogo permanente con todo los sectores de la oposición”, recalcó.

