¡Emotivo! Alicia Machado escribió una bonitas palabras para Osmel Sousa

Mi querido Osmel! Solo deseo agradecerte públicamente todas tus enseñanzas inolvidables y tan valiosas para mi formación como mujer. Eres parte de la historia de un país y sobre todo siempre serás el pilar de la idiosincrasia de la mujer venezolana. Cuba te trajo a venezuela para regalarnos nuestro más grande orgullo nacional, la belleza, la valentía, el glamour y la distinción internacionalmente de las venezolanas. Gracias! Sabes que te amo y que siempre seré tu niña rebelde. Disfruta tu vida y gracias en nombre de todos los venezolanos, por tantos años de empeño, trabajo y dedicación a tus reinas de venezuela para el mundo. El padre y Zar de la belleza venezolana. #AliciaMachadoMissUniverse 👑#hollywood #california 🇻🇪 #AliciaMachado 🌹 #Repost @zardelabelleza ・・・ Realice muchos sueños, traje muchos triunfos y di alegria a una nación. Hoy decido retirarme de la presidencia de la Organización Miss Venezuela por la puerta grande, por la misma puerta que entre hace casi 40 años de la mano de mi gran amigo Gustavo Cisneros. Continuaré luchando y trabajando por un mejor país, de la mano de Dios y de todos ustedes. Mil gracias por tantas alegrías #MissVenezuela Nos seguiremos viendo

