Ángel Di María reconoció en una entrevista con TyC Sports que se deprimió con las derrotas de la Selección de Argentina en las finales de Brasil 2014, la Copa América Chile 2015 y la Copa Centenario en el 2016.

Incluso el ‘Fideo’ pensó en su retiro del fútbol.

“Las cargadas y los memes a los jugadores de la selección nos duelen muchísimo. Y te hace pensar muchísimo, si piensas en dejarlo es por eso. Porque ves a la familia sufrir, porque te dan para adelante pero también sufren por ti”, dijo Di María.

El delantero argentino aclaró que ahora pasa un buen momento en el PSG y en la Albiceleste.

“A mí me ayudó mucho el psicólogo, poder hablar, poder descargarme. Gracias a eso aprendí que atrás de una computadora o un celular es fácil reírse, pero solamente hacen eso. Mi cabeza ahora está bien”, agregó.

Asimismo Di María advirtió que la Selección de Argentina se cobrará su revancha en el Mundial Rusia 2018.

“Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de huevos. Contra Alemania hicimos el mejor partido y no tuvimos suerte. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tiene para jugar”, finalizó.

DC | La10.pe