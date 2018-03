Detenido por violar a su hija de 12 años en una vivienda de Los Guayos en Carabob

#CICPC detuvo hombre por violación en Valencia Jairo Junior Miguel Quintero Valero (29), fue detenido por pesquisas adscritos a la Sub-Delegación Mariara, por violar de su hija de 12 años de edad, en el municipio Los Guayos del estado Carabobo. La denuncia fue puesta por parte de la víctima y sus familiares, donde acusaron al padre de la niña de haber abusado sexualmente de la niña en reiteradas ocasiones, por lo que se iniciaron las pesquisas. En los exámenes realizados por parte de los detectives, lograron comprobar que la joven si había sido abusada por el individuo , por lo que fue arrestado en el sector Paraparal de la parroquia Los Guayos. La Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de la entidad realizará la acción penal del caso.

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Feb 20, 2018 at 11:09am PST