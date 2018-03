Detenido por estrangular a su novia de 16 años en un cerro de Anzoátegui

#CICPC esclareció el homicidio de una joven de 16 años en Anzoátegui Luego de haber recibido una denuncia ante la Sub-Delegación Barcelona por la desaparición de una joven de 16 años de edad, identificada como Veronika Odaissa Corona Lara. Pesquisas iniciaron una serie de investigación técnico científica y análisis telefónico para dar con el paradero de la Veronika, donde se logró ubicar el teléfono celular marca nokia, perteneciente a la víctima, el cual se encontraba en poder de Angelica Del Valle Torres Hernández (29) y Eliana Andreina Morillo Solano (31) y la línea utilizada pertenece a un funcionario activo de la Policía Municipal de Sotillo identificado como: Christian Rafael Inserni Weffer (33), quien se encuentra solicitado por homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego. Del mismo modo, se logra la ubicación del cuarto ciudadano identificado como: José Javier Barreto Curbata (23) quien mantenía una relación sentimental con la víctima y fue la última persona que mantuvo contacto con ella; quien al momento de ser interrogado manifestó que efectivamente el mismo día en el cual se encontró con ella, bajo engaño y amenaza de muerte la condujo conjuntamente con sus dos cómplices hasta una zona boscosa en lo más alto del cerro El Cumbre, adyacente a un sembradío, donde comete el hecho y la estrangula. Sitio en el que se organiza una comisión de este despacho y tras una ardua búsqueda se logra ubica en una ladera, un cadáver de una fémina que portaba la vestimenta que para el momento de su extravío portaba la víctima. Es por ello que José Javier junto a las otras tres personas, son aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público.

