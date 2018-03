Desde hoy el pasaje urbano en San Cristóbal será de 2.500 bolívares #14Feb

Gustavo Delgado, alcalde de San Cristóbal, aprobó un aumento de la tarifa del transporte público urbano, que comenzará a regir desde este miércoles. De acuerdo con la información conocida, el pasaje en la capital tachirense quedó en 2.500 bolívares de lunes a viernes, mientras que fines de semana, feriados y en horario nocturno en 3.000 bolívares.

“Para nadie es un secreto la inflación galopante que hoy se vive en el país y que afecta a todos incluyendo a los transportistas, quienes por falta de lubricantes, baterías, cauchos y repuestos no pueden prestar un servicio acorde a la comunidad”, señaló Delgado.

“Pido a los choferes respeto para las personas de la tercera edad y a todos los usuarios en general”, agregó Delgado.

“Desde la alcaldía se entiende la situación del colapso de las unidades, pero los responsables de esta problemática no son los ciudadanos de a pie, no es la municipalidad, es el gobierno nacional a través de la Misión Trasporte, que no cumple con lo que prometieron: cauchos, baterías, lubricantes y otros repuestos”.

“Yo soy solidario con los transportistas. Los apoyo, pero tengo suficiente autoridad para reclamarles que no jueguen con los usuarios”, sentenció el alcalde.

DC/El Nacional