¡Desagarrado! Joven se sintió culpable por no poder salvar a su mejor amigo Joaquín Oliver

Luego de salvar a varios estudiantes Shay Makinde lamentó no haber podido salvar a quien identificó como su mejor amigo, el venezolano Joaquín Oliver, muerto junto a otras 16 personas en el violento episodio registrado el miércoles de esta semana en la secundaria Stoneman Douglas, en Florida, Estados Unidos.

“En cuanto oímos los disparos, todos tratamos de ayudarnos entre sí”, dijo Makinde, de 16 años, estudiante de primer año en la escuela de Parkland.

“Recibió un tiro en la cabeza antes de que pudiera llegar a él. Y honestamente me culpo por eso. Todo el mundo me dice que no debo hacerlo, pero si no fuera por mí todavía estuviera vivo”, dijo el joven al referirse al momento en que murió Oliver.

A pesar de su lamento, Makinde es considerado un héroe entre los estudiantes por guardar la calma y tener el valor de ayudar a otros antes que a él mismo.

Makinde contó que estaba en la segunda aula cuando llegó el agresor, Nikolas Cruz, quien había sido expulsado de la escuela. Después de escuchar una alarma de fuego, que Cruz activó, la mitad del aula de Makinde echó a correr, mientras los demás estudiantes caminaban, sin saber lo que estaba ocurriendo.

“Todo el mundo corría en una dirección diferente”, dijo. “No sabíamos qué pasaba”, aseveró.

En el encuentro que realizaron para rendir tributo a los caídos, el medio explicó que “se abrazaron con fuerza durante varios minutos. Otros lloraron por lo que todavía parece una pesadilla, y otros se acercaron a un escenario en la esquina del campo, colocando flores y encendiendo velas, al tiempo que oraban”

DC/Caraota Digital