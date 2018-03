¡Curiosidades! Galileo Galilei a 454 años de su natalicio

Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, es relacionado estrechamente con la revolución científica y ha sido considerado como el padre de la astronomía, la física moderna y la ciencia moderna.

-En el campo de la astronomía, Galilei es todo un símbolo: su defensa inamovible de que el Sol era el centro de todo y no la Tierra, representó -a pesar de ser acusado de herejía por la Iglesia- un triunfo para la ciencia y la razón del oscurantismo cultural y religioso de la Edad Media.

-Estudió medicina por insistencia de su padre pero comenzó a estudiar lo que le gustaba de forma alternativa: matemáticas. Galilei era seguidor de Pitágoras, Platón y Arquímedes y opositor del aristotelismo.

-Durante los años que vivió en Padua, para impartir clases de geometría, mecánica y astronomía en su universidad, conoció a Marina Gamba, mujer con la que mantendría una relación amorosa de la que nacieron tres hijos pero con la que nunca se casaría.

-En 1606 construyó el termoscopio, precursor del termómetro.

-Fue el fabricante del primer telescopio astronómico que se utilizó para tales fines.Gracias a este instrumento es considerado padre de la ciencia, astronomía y física moderna.

-El perfeccionamiento de dicho instrumento le llevaría a descubrir la constelación de Orión, los cúmulos de estrellas, las fases de Venus o las manchas solares.

-Tras retomar la teoría de Nicolás Copérnico que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, la iglesia le solicitó que no defendiera esta idea de que la Tierra se movía o sería acusado de hereje. No cejó en su empeño y siguió exponiendo públicamente sus tesis. Finalmente la Iglesia entró en escena, donde lo mandaron a prisión de por vida y resultó prohibida toda su obra.

