Crecen los rumores de que Osmariel Villalobos y Juan Pablo Galavis se “separaron”

A través de las redes sociales, especialmente Instagram, está corriendo como “pólvora” una noticia que involucra a la exanimadora de Venevisión, Osmariel Villalobos, y a su esposo, el exfutbolista Juan Pablo Galavis, quienes según se ha rumorado durante varios días están en “proceso de separación”.

Los rumores de que el amor entre Villalobos y Galavis se habría acabado comenzaron luego de que varios de sus fanáticos se dieran cuenta de que ya no se seguían en la mencionada red social, donde solían compartir diversas fotografías de su vida como esposos.

A ese distanciamiento, al menos en el mundo 2.0, se le suma a que desde el primero de enero Galavis, que se dio a conocer gracias a su participación en el reality show The Bachelor, no ha publicado ninguna imagen junto a la también ex reina de belleza.

Hasta los momentos se espera que la pareja, que contrajo nupcias por el civil el año pasado en la ciudad de Miami, se pronuncie para desmentir o confirmar la información.

DC | Caraota Digital