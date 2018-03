Conindustria: En Venezuela solamente hay 3.200 empresas funcionando

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, dijo este domingo que Venezuela en teoría debería albergar a un poco más de 260 mil empresas, pero que solamente hay 3.200, esto debido a la crisis económica que atraviesa el país “lo que demuestra que estamos totalmente estrellados”.

Olalquiaga argumentó que las empresas “no están sobreviviendo, pues queda una fracción de todas las compañías que habían y las que quedan trabajan de forma agregada a un 25%”.

Señaló, en el programa Diálogo con Con dirigido por el periodista Carlos Croes, que una de las formas de recuperar la viabilidad económica, es atravesando una “reconstrucción de la economía”, para que así se pueda transformar en una economía productiva capaz de “recuperar el parque industrial para que vengan nuevas empresas”.

Expresó, por su parte, su rechazo al sistema Dicom impulsado por el Gobierno nacional y refirió que este tiene “dificultades en la actualidad”.

“Una de ellas es que es una asignación aleatoria. Tú no sabes a quién le sale, es una disposición del Estado y no es equitativa. Luego, no responde a las necesidades de las empresas, porque no trae materias primas y es una cantidad mínima que no alcanza para resolver los problemas”, afirmó el empresario.

El petro “endeudará” al país

Por otra parte, el presidente de Conindustria aseguró que la criptomoneda “petro”, respaldada en las reservas petroleras de la nación, “es una forma adicional de endeudar al país”.

“A cada persona que tú le des un petro, le estás dando parte de la reserva petrolera. Es un mecanismo de endeudamiento que el Gobierno ha diseñado y es ilegal porque no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional”, apuntó.

Agregó que la persona que compre un petro deberá afrontar la incertidumbre de si en algún momento recuperará lo que invirtió y que “no porque el Gobierno cree una nueva moneda, quiere decir que no la va a devaluar. La confianza que hay en las monedas reposa sobre la seriedad de los emisores y, en este caso, el Estado ha demostrado ser un emisor no serio”.

“Cualquier moneda es un mecanismo de intercambio y resguardo patrimonial, pero el petro es cualquier cosa, como lo es el bolívar en este momento”, dijo Olalquiaga.

DC / El Universal