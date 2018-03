Comunicado por el 52 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra

La Cancillería venezolana emitió un comunicado oficial este sábado, a propósito del 52 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, tratado internacional consagrado como único para dar solución a la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo.

“El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y Gobierno venezolano, enaltece la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 en la conmemoración del 52° aniversario de su firma, tratado internacional que se consagra como el único camino hacia una solución pacífica, práctica y satisfactoria para las Partes de la controversia territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana por el territorio Esequibo”, destaca el comunicado publicado por el organismo, a través de su cuenta en la red social Twitter, @CancilleriaVE.

A 52 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, el Gob. Bolivariano de Venezuela ratifica su firme disposición de defender la integridad territorial de nuestra Patria, en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Dentro del Acuerdo de Ginebra, todo; fuera de él, nada pic.twitter.com/LJ7HjL6ew6 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 17, 2018

Se pronuncian los expertos

Jorge Luis Fuguett, integrante de la organización Mapa de Venezuela, dijo a Caraota Digital en días pasados que, Venezuela no está obligada aceptar la decisión del secretario general de la Organización Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien puso el conflicto entre ambas naciones en manos de la Corte Internacional de Justicia para que ésta solucione la disputa por el diferendo limítrofe.

“Nosotros no estamos obligados a permitir arbitraje de la Corte Internacional de Justicia ya que no somos firmantes del pacto de Bogotá de 1947, el cual establece que deberíamos manejarnos con ellos. Por tanto, el secretario general de la ONU está tomando una decisión unilateral basada en el artículo 33 de la resolución de conflictos territoriales, más no estipula que existen otros mecanismos los cuales no han sido trabajados aún durante todos estos años de reclamación”, indicó.

Fuguett manifestó que Venezuela debe exigir la continuación de los buenos oficios, papel que por años han desempeñado distintos secretarios generales de la ONU, a través de representantes personales.

“La figura del buen oficiante debe ser completamente neutral, alguien que no tenga que ver con este entorno y lo que es el Caribe”, explicó.

Venezuela y Guyana, mantienen una disputa limítrofe por el Esequibo desde 1897. La región es rica en diamantes, madera, oro, bauxita y petróleo. Además, cuenta con unos 159.500 kilómetros cuadrados de superficie que los venezolanos reclaman como suyo.

