Charly Mata asegura que se dedica a pintar casas en Miami

El comediante venezolano Alexandro Noguera, recordado por su exitosa interpretación de Charly Mata en el programa humorístico Radio Rochela transmitido por Rctv, reveló en una entrevista realizada por Luis Chataing en su programa Conectados, junto a el también comediante, Juan Carlos Barry y ambos lo difícil de haber..

Ningún venezolano se ha escapado de la situación que se vive hoy en día en el país, muchos famosos también han decidido ir a “probar suerte” en otros países, tal es el caso de Noguera, quien confesó que ha tenido que volver a ejercer otras carreras o funciones para salir adelante tras haber tomado la decisión de emigrar de su país natal.

“Es un país que no es el de uno, y uno tiene que reinventarse y sobretodo ubicarse. Esto es una etapa de nuestras vidas que realmente nosotros no pedimos”, afirmó Noguera, que además reconoció que cuando no está personificando a Charly Mata se gana la vida haciendo otros trabajos en Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que no se siente avergonzados de ganarse la vida “dignamente pintado casas”. Por su parte Juan Carlos Barry, quien está residenciado en la ciudad de Miami, ha demostrado a través de su cuenta de Instagram que se siente orgulloso de volver a ejercer su carrera como hotelero, actividad que lleva a la par con sus shows humorísticos.

DC/Caraota Digital