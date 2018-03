Carolina Herrera dejará la dirección creativa de su propia marca

Tras 37 años vistiendo a Nueva York, la famosa diseñadora venezolana Carolina Herrera, dice adiós a su emporio en la ciudad que nunca duerme, para dar comienzo a nuevos retos, a los 73 años de edad, Herrera anunció a los medios de comunicación que dejará la dirección creativa de la firma que fundó en 1981, para convertirse en embajadora global de la marca, así lo reseña la revista Vanity Fair.

“No digamos que me retiro. ¡No me retiro! Doy un paso hacia adelante”, dijo Herrera al periódico The New York Times.

Ahora la gran pregunta que surge es ¿quién continuará con su legado? y la respuesta está en uno de sus más brillantes servidores, Wes Gordon; diseñador estadounidense que estudió en la prestigiosa escuela Central Saint Martins en Londres y fundó su propia marca en 2009.

“Es un placer que Wes sea ahora parte de la casa Herrera: es la persona adecuada para este puesto y continuará dándole impulso al proyecto”, dijo Herrera con respecto al nuevo cargo de Wes, según recoge Vanity Fair.

Herrera caracterizada por su alta elegancia en diseños, cederá la dirección creativa el próximo lunes, después de presentar su última colección en el MoMA, dentro de la semana de la moda de Nueva York, junto a sus cuatro hijas y su marido Reinaldo.

