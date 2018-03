Caiga quien caiga: Lo que yo sé, de la invasión a Venezuela. Por Angel Monagas (@AngelMonagas)

Desde todas partes, nos llaman a los que estamos exiliados en Venezuela, para decirnos que ya falta poco. Que las Tropas de EEUU, están en las fronteras.

Esta situación, desconozco si es otro invento del G2 Cubano para entretenernos, o, ciertamente es el temor de quienes saben, que no solo destruyeron al país, sino toda la estructura militar y no resistimos una guerra ni siquiera contra las viudas de los veteranos del Vietnam.

Leo al “iluminati” Chavista William Izarra, Mayor retirado de la aviación de la FANB y noto que da por un hecho la intención estadounidense, cuando señala en un análisis que Trump, quiere “liquidar al gobierno de Maduro y a la Revolución Bolivariana”. El trasnocho no lo deja ver que en Venezuela, nunca ha existido tal revolución y que el gobierno de Maduro está liquidado, solo que en el trabajo también arrastró a la mitad de la población.

Menciona Izarra: 1. Gira de Tillerson por países aliados estrechos y sumisos de USA; declaración de ataque directo a Venezuela en cada país. 2. Presencia de Kurt Tidd en Bogotá y dos reuniones con Santos, VP y Ministro de Defensa. Bajo la excusa de reunión para revisar medidas antidrogas. Según Izarra (presumo que ahora es internacionalista), el tema central fue el plan de intervención directa en Venezuela empleando una fuerza multinacional liderada por Colombia y asesorada, monitoreada y apoyada logísticamente por el Comando Sur. Afirma y de esa manera empiezo a creer en el rumor, que Movilizaciones de tropas en las fronteras de Brasil y Colombia, cuyas causas aparentes y públicas son las migraciones venezolanas, pero la verdad es sitiar a Venezuela empleando la operación Tenazas. Para desprestigiar la acción le atribuye complicidad a los EEUU con Guyana, para favorecer la decisión del Tribunal Internacional en la zona en reclamación.

Según Izarra la excusa de una alianza y empleo de su territorio para movilización de fuerzas militares en el control de narcotraficantes, lleva el objetivo de mimetizar su verdadero motivo: Asalto hacia Venezuela cuando la acción de retaguardia lo demande. Mete en el paquete a las Islas Aruba, Bonaire y Curazao y hasta acusa a la MUD (lo que queda) de no firmar el acuerdo PROMADURO, porque ellos son “Progringos”. Sería bueno saber que es mejor según el mencionado: Ser Pro-Gringo o ser Pro-Castro.

Finaliza señalando: “De todos estos eventos ocurridos entre el 15 de enero y el 10 de febrero, el más significativo a considerar para una posible invasión a Venezuela por una fuerza multinacional es la presencia del Comandante del Comando Sur en Colombia (factor militar para la coacción) luego de la gira agresiva del nuevo halcón y rapaz petrolero Rex Tillerson, Secretario de Estado de USA. Cuando ocurren las agresiones imperialistas de USA la acción diplomática antecede al acto militar. En esta ocasión así lo observo. Por lo que mi conclusión es que el intento de invasión de USA empleando a una fuerza multinacional dirigida por Colombia desde el Comando Sur es inminente”.

Ninguna de estas palabras escritas, son por obra y gracia de la casualidad, por lo que concluyo que ¿O es verdad y el miedo es libre, o, es la continuación de una vieja película de los años 60, defendida por el Padre putativo de todos estos pensadores, nada más y nada menos que los tiranos hermanos Castro?

Yo no soy experto en Geopolítica militar, ni en el tema internacional. Solo sé una cosa y soy capaz de apostar mi vida en eso: Quién libere a Venezuela de esta tragedia, será declarado un héroe nacional. Quisiera graficar mis palabras con una exageración figurativa, como es mi costumbre: Si Diosdado llegase a rebelarse y sacar a Maduro del poder, el pueblo lo aclamaría. Eso les puede dar una idea del desespero venezolano.

No estoy convencido de que una invasión sea buena para Venezuela. Pudiera incluso, decir que no la quiero, que este problema lo resolvemos nosotros, aunque durante 19 años hemos sido incapaces, por múltiples razones, justificadas o no. De lo que si estoy seguro, al amigo Izarra, a todos los que tienen la vena izquierdista, también dentro de la oposición, es que es que si llegará una invasión militar a Venezuela, para llevarse preso a los que han destruido nuestra nación, la celebración en las calles, dejaría como una feria de pueblo, a los carnavales de Rio y habría que alquilar la mitad de la flota de aviones, barcos y buses, de los Estados Unidos, para traer de regreso a los millones de venezolanos que se han ido.

Y yo, parafraseando a Ramos Allup, de tristeza pueden estar seguros no me moriré…

Si esto no se refleja en las encuestas, es por otros intereses.

REGION CAPITAL

CARNAVAL PATRIO: Millones de compatriotas están disfrazados en el extranjero. SI. Profesionales vendiendo en las calles, cantando en los autobuses y trenes, resolviendo frente a un volante en UBER, etc. En Venezuela también. Mientras el gobierno gasta millones en una celebración que es una afrenta a la miseria de la gente.

SEGUIRAN LOS APAGONES En Caracas y en la zona capital. No hay más calor ni más compra de aires acondicionados. Lo he dicho: La electricidad falla donde nunca antes, porque hay más consumo producto de la minería digital.

IRREFUTABLE, TENGO LA PRUEBA De que los chavistas no creen su gobierno ni en sus gobernantes. Pídanle a cualquiera que de ellos que les vendan dólares, (aunque sea los de BITCOIN) en el precio DICOM y verán su respuesta. Vamos a ver Jorge, Diosdado, Elias, acepten el reto.

TERRORISMO FRONTERIZO El presidente de la Fundación Redes en Venezuela, Javier Tarazona, denunció que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría en el vecino país controlando la entrega de alimentos CLAP y promoviendo las diferentes emisoras que tienen a su cargo en territorio fronterizo. En el logo de la caja CLAP entregado por la guerrilla aparece un mensaje del Frente Urbano de Guerra Camilo Torres y enseña a una guerrillera amamantando.

EL COLMO DE TODO Es que después de tantas vueltas, de tantos aciertos y desaciertos, es que la MUD, caiga en el cuento de presentar un candidato. Por allí andan algunos en eso. No más contradicciones señores.

COJEDES:

El hambre en este Estado es digna de una película, de esas de guerra de zombies. La inútil exmandataria se fue de aquí, dejando un cinturón de necesidades. ¿Hará lo mismo en Caracas? Se esfuerza en lograrlo.

NUEVA ESPARTA:

INCENDIO EN UNA MARINA Ha sido la noticia más difundida de la isla, en los últimos meses. El Periodista José Rafael Ramírez, señala a Abraham Palacios, domiciliado en Portuguesa, como el autor, quien prefirió “ver chamuscada la embarcación” a devolverla a quien lo demando porque no le pago.

Tras bastidores dicen que se quemó la “lancha del Toro Mayor”, hermano del número 2. También la de un tal “Jimmy, pietro, de Gerardo, que fue la que agarró candela y quemó las demás”. Solo la lancha del más mencionado, costaba más de 8 millones de dólares. A esa no le quedo ni un “cabello”. Otros hablan de un ajusticiamiento en contra de una persona, por el daño sufrido hacia una embarcación. Sufrieron daños unos turistas que estaban celebrando en una embarcación. Solo una niña presentó una quemadura menor y a las 7 personas no les pasó nada más.

LO RARO Es que la marina pertenece al Gobierno, VENETUR. Es custodiada por militares. ¿Por qué no actuaron? En el mercado Conejero, celebraban el incendio señalando “Bueno, para que no tenga por donde huir”.

ESPAÑA Niega el asilo a la que decía que había que sembrar la matica de “Acetaminofen”. Como les gusta lo bueno. ¿Por qué no se fue Cuba o North Korea?

COLOMBIA Gobierno de Venezuela es el principal aliado del candidato Petro. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Ojala los hermanos colombianos sean la excepción.

ZULIA

GRAVES PROBLEMAS MENTALES o de memoria, presenta el Alcalde Willy Casanova. Es prematura juzgar su capacidad, que hasta el presente no demuestra pero si su absoluta ignorancia de la historia. Insiste en acusar a Eveling Trejo del problema de la basura. A la ex Alcaldesa se le puede acusar de muchas cosas, menos del problema de la basura porque hace más de un año, lo manejan precisamente los aliados del Alcalde Casanova, la gente de Arias. Igual con la Policía Municipal que tiene casi cuatro años en manos del Gobierno nacional y si allí no se hizo nada, es una estupidez mayúscula acusar a la ex alcaldesa. Pudiera coincidir en la carencia de gerencia, errores del equipo político, otras cosas pero no esa. Le vuelvo a recordar lo que mi maestro de Finanzas Públicas y por cierto izquierdista, José Romero (Alias “El Loco Romero”) decía: “En la administración pública se pueden cometer errores pero no hacer el ridículo”.

SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO Y RESIDENCIA Un hipotético Alcalde, de una ciudad capital, vive a orillas del lago, frente a un hotel, de esos que tienen restaurantes en el penthouse. La casa donde reside tiene hasta una “marina”. ¿La habrá comprado? Cerca de la estación del metro preguntan por él. Y casualmente este hipotético Alcalde, designo a su suegra, como vienen haciendo sus “cómplices de gobierno”, en una oficina de cobros, y los que antes iban a pagar y no se les cobraba comisión, ahora deben hacerlo. ¿Extraño? “¡Che! que hiciste…” Allí todo queda en familia. Parece que esa Alcaldía la manejara el difunto Demóstenes Tiniaco, porque al llegar vale la pena gritar “FAMILIA”. Allí hay Esposas, suegras, novias, primos, hijos…Dios. Y nos quejábamos de otra familia ex gobernante.

ENTÉRESE Alcalde Casanova. Aprenda a ser zuliano o marabino. Le recuerdo a su cerebro de cabecera, un resentido que es parte culpable del desastre económico del país: Que Maracaibo fue

-La Primera Ciudad con electricidad en Venezuela.

-La Primera Ciudad en tener Tranvía.

-La Primera Ciudad donde se rodó la primera Película.

-La Primera Ciudad que usó la anestesia.

-La Primera Ciudad que realizó el primer transplante de órganos.

-La Primera Ciudad donde se fundó el primer banco del país.

-La Primera Ciudad que emitió monedas y billetes.

-La Primera Ciudad que uso el Telégrafo.

-La Primera Ciudad que uso el Teléfono.

-La Primera Ciudad que Fabrico su propia Cerveza Zulia. PA QUE SEPAIS.! Y nada absolutamente se le debe a su hipotética “Revolución”.

Como es eso en plena miseria, basura sin recoger que el Alcalde diga “la alegría del Carnaval retornó a las calles y plazas de Maracaibo con el Primer Carnaval “Vive Maracaibo 2018” “…disfrutar nuevamente de esta tradición perdida”. Y el colmo que manifieste: “Estamos ante un renacer de la ciudad con la alegría que caracteriza a los maracaiberos”. Varias voces se han levantado además de Daniel Ponne, Nerio Romero, Eduardo Vale y Juan Carlos Fernández.

Dr. Carlos Alaimo

TIENE RAZON Carlos Alaimo: el Alcalde no está capacitado para gobernar pero yo creo Carlos, que debes pedir una evaluación siquiátrica y sicológica del tipo, o que un siquiatra analice sus discursos. Me da la impresión que algo no funciona bien en la azotea.

DIOS NOS AMPARE Si le dan más recursos. Sería peor: Festival de la Orquídea, para seguir llenando de dólares al eterno empresario chavista. Miss y Mister Zulia en escuelas y liceos. No sé, digo yo, o un festival de “vallenato-gaitero”. Dios ampáranos. El Alcalde Casanova se olvida que él no gano, perdió un candidato víctima de sus errores y de la abstención. Aproveche ese regalo que tal vez no se le vuelva a presentar en mil años.

Señor Gobernador, agarre a su loco…

A los que me leen, nos vemos el jueves.

SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA CENSURA Nuestro twitter, Instagram y periscope @angelmonagas. Estamos de lunes a viernes a las 6am en directo por este link: https://www.spreaker.com/show/caigaquiencaigaradio Y en http://www.youtube.com/c/caigaquiencaigacqctv

DC / Angel Monagas / Ex Diputado CLEZ / Caiga quien caiga / @AngelMonagas