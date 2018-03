Bacanos promociona el tema Cómo tú, escrito por Nacho y Fanny Lú

La agrupación zuliana Bacanos tiene motivos para celebrar el lanzamiento de su más reciente sencillo Como tú y es que éste fue compuesto por Miguel Ignacio Mendoza, conocido como “Nacho” y la cantante colombiana Fanny Lú.

“Este tema promete convertirse en un éxito porque rompimos un poco con la propuesta a la que tenemos acostumbrados a nuestros seguidores. Es más urbano y esperamos que suene en toda Latinoamérica”

La producción del sencillo estuvo a cargo de Andrés Munera (reconocido productor colombiano que trabaja con artistas como Fanny Lú) y el mismo Bozo.

A través de su cuenta en Instagran sus integrantes revelaron un extracto de esta canción: “Una mirada, esa sonrisa de princesa enamorada, quiero tenerte cada día ilusionada (…) voy a gritar que te quiero que se entere el mundo entero, no existe amor tan sincero, no, no, no”.

El tema formará parte de la quinta producción discográfica que desde ya están produciendo y que esperan tener lista a mediados de este 2018.Con “Como tú” Bacanos realizará una extensa gira de presentaciones y promoción en Perú, Ecuador, Chile y Venezuela.

“Estamos muy contentos con la receptividad del público con cada proyecto musical que realizamos con la idea de entretener y hacer buena música”, añadió Bozo quien además no descarta la idea de hacer la inscripción formal a los Grammy Latino para así obtener una nominación que los proyecte aún más en el mercado latino.

Panodi