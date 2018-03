¡Auxilio! Zoológico del Zulia intenta sobrevivir

Innumerables fotos han circulado en la red social twitter que desconciertan por su rudeza, no solo los humanos circulan en las calles buscando comida entre la basura, también el Zoológico del Zulia como lo reseñará en los pasados días el diario panorama, está sufriendo por mantener los animales con vida, por la escasez de alimentos.

Se necesita con urgencia de ayudas humanitarias, así reseñan los usuarios en twitter:

#K0lstein @willycochez: Lps animals on the verge of starvation in Zulia zoo in Maracaibo. I had never seen this type of animal in this very malnourished state pic.twitter.com/j5Dk4muAzn

— hans kolstein (@k0lstein) February 18, 2018