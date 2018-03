Atracan al saxofonista de Desorden Público al salir de un show en Caracas

Desordenados… necesitamos de su ayuda Nuestro Saxofonista @hectorhernandezax fue atracado en Caracas, luego de salir del show secreto que hicimos hoy, su bien más preciado, su saxofón, fue lo que se llevaron Por favor, agradecemos cualquier información con la que podamos recuperar el instrumento, es un Yamaha YTS 62 como el que aparece en la foto Seguro intentarán venderlo muy pronto. Agradecidos de antemano. También se agradece la difusión de este mensaje.

