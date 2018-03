Así se pronunció Solórzano ante el “mensaje sorpresa” de Maduro

A través de su cuenta en Twitter Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, se pronunció este domingo luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara al país un mensaje en lenguaje de señas.

Relacionada: El mensaje anunciado por Maduro de unión y paz a los venezolanos

“Una sorpresa de amor hubiera sido que autorizara la apertura del canal humanitario. En Venezuela no hay medicinas. No se puede ser tan indolente”, dijo la diputada en su cuenta de Twitter.

La legisladora aseguró que el hecho de que el presidente Maduro haya aprendido a hablar en lenguaje de señas no quiere decir que “ame” al pueblo, sino que “se burla de él”.

“Una sorpresa de amor”, hubiera sido que autorizara la apertura del canal humanitario. En Vzla NO hay medicinas. No se puede ser tan indolente. Que Maduro y su combo hayan aprendido a decir palabras en lenguaje de señas, no dice que aman al pueblo, sino que se burlan de él.

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 19, 2018