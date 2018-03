Así fue la respuesta de Bertucci ante las acusaciones en su contra sobre “paraísos fiscales” #22Feb

Este jueves el pastor Javier Bertucci, precandidato presidencial, se pronunció ante las criticas sobre hechos que aparentemente lo relacionan con paraísos fiscales, de acuerdo a una investigación de Panama Papers. “En el 2010 no hubo un delito pero sí hubo una imputación hacia mí. Mi ignorancia hizo que me colocara al frente de una empresa que no conocía”, aseveró.

“Cualquiera que quiera investigar y no ser un repetidor de campaña sucia puede ver que no hay ninguna vinculación de mi nombre en el resultado de estas investigaciones Panama Papers. Definitivamente quedé deslindado y no tendrá ninguna afectación en mi campaña”, dijo.

Aseguró que al ver la necesidad de liderazgo que existe en Venezuela, decidió dejar la fundación que tiene y su tarea religiosa para dedicarse a la política en el país. “Se le debe dar el derecho a un porcentaje, que debe rondar por el 50%, de la población que sí quiere ir a votar, y no puede cercenársele ese derecho”, indicó durante entrevista para Circuito Onda.

Bertucci enfatizó que nada le impide liderar un país con mayoría de ciudadanos católicos, a su juicio, no hay razón suficiente para estar divididos entre venezolanos. “En uno de los recorridos que hice hace aproximadamente 5 meses en Anzoátegui, repartíamos comida y una madre tuvo la forma de romper mi alma en ese momento, se me abalanzó y me dijo no aguantamos más, queremos un líder como tú, eso me marcó. Vengo a sumar valores a la política”, manifestó.

Entre las propuestas del pastor al país mencionó: 1. Para atacar la parte delictiva, se debe hacer una corrección en los valores, 2. Activar el aparato productor y levantar el control cambiario del país para lidiar con la hiperinflación. 3. Tenemos uno de las cifras más altas de embarazo precoz. Tenemos que regresar a la educación sexual, pero con valores. 4. Soy el más indicado para pedir ayuda humanitaria y solventar el problema de la comida y los medicamentos.

Finalmente indicó que no tiene linea partidistas, y eso le permite escoger a “los mejores” para llevar una gestión ministerial. “Estoy listo para gobernar con los mejores sin importar su partido”, sentenció.

