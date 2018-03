Asesinó y descuartizó a sus tres hermanos en Lara

Cuatro días tuvieron que pasar para que fueran identificados los cuerpos de las tres personas que fueron localizadas descuartizadas dentro de una boca de visita en la carrera 1 entre 16 y 17 de Barrio Unión, al noroeste de Barquisimeto, estado Lara.

Se tratan de tres hermanos que fueron identificados como: Francisco José Durán Barreto (52), a quien conocían como Panky; Misnarda Mileida Durán Barreto (53), llamada de cariño “Mina” y Oswaldo Enrique Durán Barreto (49). Residían juntos en la carrera 24A entre calles 24 y 25 de la zona centro de Barquisimeto.

Sobre su muerte se enteraron los vecinos la noche del miércoles, luego de que la comadre de Oswaldo Enrique se extrañara que no aparecieran a pesar de que lo llamaba. La mujer llamó a la casa y no tuvo respuesta de ninguno de los cuatro hermanos, ni el sobrino que vivía en la casa.

“Eso estaba solo allí, yo tocaba y no veía nada y a ellos no los veía desde el viernes y eso es raro porque ellos se la pasan por aquí en la calle compartiendo con todos los vecinos”, relató Yaquelín Torres, a la vez que indicaba que tenía una corazonada, por lo que se fue hasta el Hospital Central Antonio María Pineda para buscarlos y no dio con ninguno, pero en la morgue le notificaron sobre el hallazgo de tres cuerpos descuartizados y les indicaron que estaban en la morguecita. Hasta allá fue a parar Torres y ella fue quien los identificó.

Posteriormente Víctor Alexander Durán Barreto (54) conocido como “Kenya”, quien es el hermano mayor de las víctimas, llegó hasta la sede del Eje de Homicidios del Cicpc Lara para identificar a las víctimas. Aseguró que tenía días que no veía a sus hermanos.

Sin embargo, “Kenya” quien es trabajador de Corpoelec, no pudo disimular, pues los mismos vecinos de la zona denunciaron que este hombre vivía en una eterna pelea con sus hermanos. Hacía lo imposible para sacarlos de la casa, pues desde hace dos años que la madre murió ha querido adueñarse de la vivienda, hasta el punto que “Mina” era golpeada.

Ninguno de los fallecidos tenía hijos y Oswaldo y “Mina” eran comerciantes, mientras que “Panky” era fotógrafo profesional, hace años laboró para un medio de la región y ahora hacía paquetes de grados.

Los sabuesos del cuerpo detectivesco aún tratan de establecer el móvil, pero manejan esta versión como su primera hipótesis. Hasta ahora “Kenya” estaría detenido por asesinar a sus tres hermanos, pero para los sabuesos apenas comienzan las investigaciones, pues no han determinado con qué arma mutiló los cuerpos. Trabajan para identificar a los cómplices, pues saben que este hombre no actuó solo y buscan saber cómo sacó los cadáveres de la vivienda en donde se habría cometido el atroz crimen el pasado viernes 9 de febrero.

DC | Cactus 24