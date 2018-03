Asesinan de un tiro en la cabeza a una famosa Youtuber de Brasil

Obrigada @essencefotografiafeminina pelo belo trabalho..ficou show cada foto. #isatopshow🎤🎤 #foto #fotografia #looks #lookdodia #maravilhoso @vemdemanu site de compras do Estados Unidos.#florida #brazilian #isatopshow🎤🎤 #youtuber #youtubers meu canal de entrevistas.#verao #surf #surfgirl #tbt #like4likealways 💖🍀🍃💕

A post shared by Isabelly Cristine 📹 (@isatopshow_oficial) on Feb 7, 2018 at 6:53pm PST