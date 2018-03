AN aprueba acuerdo para exigir la libertad inmediata de Leopoldo López

La legítima Asamblea Nacional de Venezuela pidió este martes por unanimidad la libertad del líder político y preso de conciencia, Leopoldo López, aprobando un acuerdo en rechazo a su situación de reclusión ilegal, inconstitucional e injusta.

Este acuerdo fue introducido en nombre de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular por el diputado y dirigente nacional de la tolda naranja, Ismael León, quien aseguró que el único pecado de López es contar con un liderazgo al que Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela le teme.

“Solicito ante el Presidente de esta cámara que se respalde el acuerdo que está siendo introducido por la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, porque el único pecado de Leopoldo López es ser un líder político al que Nicolás y el Psuv le tienen miedo y al que no tenían más remedio que ponerlo tras las rejas. Hoy sabemos que las razones por las que Leopoldo López llamó a la calle están vigentes; no hay alimentos, ni medicinas, ni seguridad y reina la corrupción, y seguirá habiendo corrupción hasta que no nos pongamos de acuerdo todos los venezolanos y saquemos a Nicolás Maduro de Miraflores”.

A continuación, el texto íntegro:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO EN RECHAZO A LA SITUACIÓN DE RECLUSIÓN ILEGAL, INCONSTITUCIONAL E INJUSTA DEL CIUDADANO LEOPOLDO LOPEZ

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional es el ente contralor de todos los poderes públicos del estado, reconoce y le preocupa los vicios de nulidad absoluta en el juicio del Ciudadano Leopoldo López.

CONSIDERANDO

Que el 18 de febrero de 2014 el Ciudadano Leopoldo López, se entregó a los entes del estado por decisión propia, y demostrando un carácter democrático inviolable e incuestionable, para hacer frente un proceso judicial que ya en ese momento se evidenciaba viciado;

CONSIDERANDO

Que el 20 de octubre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de los detenidos en relación con las protestas, incluido Leopoldo López;

CONSIDERANDO

Que la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human RightsWatch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto y sentencia por haber sido motivado políticamente;

CONSIDERANDO

Que el 23 de octubre de 2015, Franklin Nieves, fiscal en el juicio de López, quien huyó a los Estados Unidos, declaró que el juicio fue una «farsa» y que fue presionado por altos funcionarios del gobierno venezolano;

CONSIDERANDO

Que Ralenis Tovar, la ex jueza que ordenó la aprehensión contra Leopoldo López; confesó en la audiencia ante la OEA que emitió la orden judicial “por miedo a estar presa”;

CONSIDERANDO

Que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró haber recibido presiones por parte de altos funcionarios del gobierno durante el proceso que condenó a Leopoldo López;

ACUERDA

Primero: Reconocer los vicios de nulidad absoluta en el juicio llevado en contra del Ciudadano Leopoldo López

Segundo: Rechazar categóricamente la situación de reclusión ilegal, inconstitucional e injusta del ciudadano Leopoldo López

Tercero: Deplorar todas las irregularidades que han ocurrido durante el ilegítimo proceso que se le sigue al Ciudadano Leopoldo López que han menoscabado sus derechos fundamentales.

Cuarto: Exigir el reconocimiento de las Sentencias internacionales que instan al Estado Venezolano y en consecuencia exhortar a las autoridades a otorgar la libertad inmediata del Ciudadano Leopoldo López.

Quinto: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 20 días del mes de febrero de dos mil dieciocho. Años 207° de la Independencia y 157° de la Federación.

DC/Nota de Prensa