Adamari López asistirá al gimnasio para recuperar su figura

Adamari López ha sido criticada por su excesivo aumento de peso. Desde hace algunos años, la animadora (y también actriz) no ha logrado recuperar su esbelta figura.

Sus fans comenzaron a darse cuenta que desde hace unos días había recuperado los kilos que había perdido. De hecho, algunos incluso llegaron a pensar que podría tratarse de un nuevo embarazo.

Como sus fans la han reprendido fuertemente en redes sociales, ella decidió retomar el ejercicio. Pero no un ejercicio como el que ha venido haciendo, sino uno en el que cuente con un entrenador. Es decir, asistirá con mayor regularidad al gimnasio. De esta manera, no sólo estima bajar de peso, sino también ganar masa muscular.

El anuncio lo hizo en una de las emisiones de Un Nuevo Día,programa en el que ella es animadora. Allí mostró que está más comprometida que antes, no sólo por ella, sino por sus fans.

Según indicó, desde que nació su hija hace tres años, no asiste al gimnasio para ponerse en forma. “He hecho otro tipo de ejercicios, pero no un ejercicio con un entrenador”, comentó. Luego señaló que no ha hecho nada de cardiovascular.

Adamari indicó que para ella el compromiso es estar más saludable. Por ello contará con la ayuda de Rashel Díaz. La otra animadora no sólo la acompañará, sino que dijo que la va a “llevar de la mano”. Explicó riendo que si no la lleva de la mano, lo hará “por los pelos”.

Sobre el entrenador, será César el que la acompañará. En el programa, Rashel mostró un clip en el que Adamari aceptó el reto por 21 días, pero su intención es continuar hasta que sea un hábito.

¿Cómo fue el compromiso de Adamari López?

Díaz hizo énfasis en que desde hace varias semanas López se había comprometido en ir al gimnasio. Pero cada semana lo postergaba hasta la siguiente, y así sucesivamente.

Es por eso que la retó públicamente y compartió el video que grabaron. En dicho material ella aceptó el reto para poder recuperar su figura. La decisión también es respaldad por el resto de sus compañeros, quienes opinan que Adamari debe volver a bajar de peso.

Como César será su entrenador, durante la transmisión del programa realizaron juntos algunos ejercicios.

Al principio, César le dijo a Adamari que debería empezar “suave”. Sería así porque tiene tiempo sin ir al gimnasio, desde hace casi tres años. Y aunque no ha parado de hacer ejercicios, los mismos no han sido como los que se hacen con los entrenadores.

Adicionalmente, el entrenador explicó que luego irán aumentando progresivamente la intensidad. Quizá incluso hasta que ella pueda seguir la misma rutina que su compañera Rashel.

