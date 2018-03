Acciones internacionales para acelerar la caída del régimen de Maduro

Las recientes manifestaciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro dejan en evidencia que gobiernos del mundo saben las implicaciones que traería que el chavismo gane las elecciones presidenciales y se mantenga por al menos seis años más en el poder.

Se acerca la Cumbre de las Américas y los gobiernos de la Región tendrán la oportunidad de analizar situaciones de democracia y de corrupción en el continente. Dicha cumbre puede convertirse en el escenario perfecto para tomar acciones contra el régimen de Venezuela.

La dictadura de Maduro no solo ha violado los derechos humanos, sino que, además, con sus acciones represivas y la crisis económica que ha instaurado, logró la migración de más de 3 millones de venezolanos causando así una emergencia humanitaria en las fronteras.

Maduro es solo la cabeza visible de un “narcoestado” que se maneja bajo el tráfico internacional de drogas; la presencia del terrorismo islámico y de guerrilleros colombianos; así como la corrupción, el lavado de dinero y la influencia de peligrosos países comunistas como Rusia, China y Cuba.

Ya la comunidad internacional se ha manifestado; 14 países del continente americano que conforman el Grupo de Lima condenaron las acciones del régimen. Asímismo, gobiernos como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han emitido sanciones que buscan presionar y “ahorcar” a la dictadura venezolana.

Pero ¿cuál es la ruta que deben tomar los gobiernos del mundo para demostrar su fuerte repudio contra el régimen de Nicolás Maduro?

Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia, se pronunció este miércoles 14 de febrero a favor de la medida del Grupo de Lima de cancelar la invitación a Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Mencionó algunas medidas que, a su juicio, se deberían tomar para hacer mayor presión sobre el régimen venezolano.

“Ahora: 1) aplicar Carta Democrática de la OEA. 2) Sanciones, incautaciones y expulsiones en países de América Latina a cleptocracia de Venezuela. 3) Denunciar ante la Corte Penal Internacional con investigaciones de Luis Almagro y 4) Romper relaciones hoy, no el 22 de abril. No a Cuba-2”, escribió Quiroga a través de su cuenta en la red social Twitter.

PanAm Post entrevistó en exclusiva a Luis Gonzáles Posada, expresidente del Congreso peruano y exministro de Relaciones Exteriores del Perú; quien afirmó que el aislamiento internacional contra Nicolás Maduro debe ser una de las principales acciones a tomar por los países del mundo. Además afirmó que es necesario pasar de la narración a la acción.

Celebró medidas como la que tomó el Gobierno del Perú de “desinvitar” a Maduro a la Cumbre de las Américas, o acciones como la que asumió Costa Rica de impedirle la entrada al ministro venezolano Vladimir Padrino López.

“Hay que aislar internacionalmente a un gobierno que hace escarnio de la democracia y de los derechos humanos”; señaló y adicionó que entre otras medidas, la OEA debe convocar a una reunión de emergencia para tratar el éxodo de miles de venezolanos y que deben haber más acciones personales como lo hizo Costa Rica con Padrino López.

Yo creo que en América Latina algunos países podemos hacer un listado de funcionarios del chavismo que no puedan ingresar, hay que asilarlos diplomáticamente.

También señaló que debe darse una misión diplomática latinoamericana para que contacten al Gobierno ruso y al chino para señalar y condenar lo que está pasando en Venezuela.

“Ese respaldo chino y ruso que tiene el régimen de Maduro desacredita a esas dos potencias mundiales, hay acciones conexas que se deben tomar”; expresó.

Algo que le puede hacer mucho daño a la dictadura en Venezuela es la reducción de compra de petróleo, sanciones económicas de ese tipo pueden acabar con el régimen.

Agregó que la situación en Venezuela debería servir para modificar el sistema diplomático internacional, pues aseguró que es necesario que los organismos internacionales funcionen.

PanAm Post también entrevistó al abogado Carlos Ramírez López, quien cuenta con un Diplomado en Litigación Penal Internacional y quien afirmó estar de acuerdo con una intervención militar en Venezuela ante la grave crisis que enfrenta el país suramericano.

“Los países como Colombia, Brasil y Estados Unidos deberían unirse y conformar una alianza militar para intervenir en Venezuela; porque ellos también se están viendo afectados por el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo que surge allí en el país”; señaló.

La gente que está en Venezuela no tiene la respuesta a la salida, no sabe cómo salir de esto y es porque evidentemente en dictadura no existe una salida pacífica ni democrática. O nos ayuda Dios o los países que deben ayudarnos.

Por su parte, María Teresa Romero, periodista y politóloga venezolana, dijo que la comunidad internacional no debe esperar a que se lleven a cabo las fraudulentas elecciones presidenciales.

Las naciones deben fortalecer las medidas, sancionar a muchos más funcionarios del Gobierno de Maduro y tomar medidas de aislamiento más contundentes; por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de todos los países del continente.

Dijo que deben aplicarse las diversas formas de intervención, que no solamente tienen que ser militares, ya que existe el bloqueo económico y el petrolero como otras alternativas.

Ya no se trata de un régimen dictatorial, sino que es un narcoestado, y además terrorista, es un peligro y un desafio para los venezolanos y para todos los países vecinos y de la región.

DC / PanAm Post