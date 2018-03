Abogado de Julián Gil habló sobre el “plan” de Marjorie de Sousa

#Repost @juliangil・・・Llevo meses en duda y con la fe de que las cosas fueran diferentes … Pero ayer confirmé que los jueces de este país están de adorno … #dondeestalajusticiamexicana

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Feb 16, 2018 at 10:30am PST