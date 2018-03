7 errores de estilo que te envejecen

ESTÁS USANDO EL SUJETADOR EQUIVOCADO

Lo creas o no, el sujetador que usas puede hacer que te veas más alta, más delgada y más joven, o no, comenta Karen Phillips, líder del equipo de desarrollo de cuentas de la tienda minorista en línea, Jane.com. Usar el sujetador incorrecto no solo es incómodo (básicamente cualquier persona que haya pasado un día de trabajo con las correas de los sujetadores clavándose en su hombro puede ser testigo), también puede afectar la forma en que te ajusta la ropa e inadvertidamente hacer que te encorves, dos aspectos que te hacen envejecer más de 10 años. ¿No estás segura si estás usando el tamaño de sujetador correcto o estás cometiendo estos otros errores comunes con el sujetador? La forma más fácil de verificarlo es obtener un ajuste profesional del sujetador.

ERES FANÁTICA DE LAS JOYAS VOLUMINOSAS

Si bien las piezas grandes y gruesas pueden darte un aspecto bohemio, también se vuelven obsoletas rápidamente. Para tener un aspecto más joven, Phillips recomienda buscar brazaletes sencillos, aretes de aro delgados, brazaletes delgados o collares de cadena fina. Prueba poner en práctica algunos de estos consejos de accesorios que comparten diseñadores de moda si necesitas un punto de inicio.

ERES ESCLAVA DE LAS TENDENCIAS

Las tendencias van y vienen, así que si eso es todo lo que estás comprando, pronto tendrás un armario anticuado lleno de ropa y zapatos que te hacen ver como si estuvieras en el pasado. Sin embargo, eso no significa que nunca puedas comprar algo que esté de moda, comenta Phillips. “Con tantas tendencias, me haría algunas preguntas antes de invertir: ¿El artículo me hace feliz? ¿Cuántas veces a la semana lo usaré? Si realmente amas algo, cómpralo.

PARECE QUE ESTÁS DE LUTO

El negro es elegante, te adelgaza, es ingenioso y es sofisticado —y severo, que no es el adjetivo que deseas si estás tratando de encontrar la fuente de la juventud. Si no estás lista para renunciar a su negro, intenta agregar un toque de color a tus joyas o accesorios para tener un aspecto más fresco y juvenil. Phillips recomienda tonos de rosa o de coral, y explica que le agregan un brillo cálido a todos los cutis.

TUS TACONES NO SON SUFICIENTEMENTE ALTOS

“Mientras más casuales sean tus zapatos, más vieja serás, sin importar qué más estés usando”, comenta Brittany Allen, una diseñadora independiente de moda y accesorios que radica en Austin, ha trabajado con Betsey Johnson y sus diseños han aparecido en Project Runway. Si sigues usando zapatos planos o tacones bajos, cámbialos por unas zapatillas de punta estrecha, lo que aumentará el factor de sensualidad en tu conjunto favorito que usas cuando sales de noche y te ayudará a lucir sofisticada sin verte vieja. ¿No te gustan los tacones? entonces consigue un par de zapatillas de piso de punta estrecha o unas balerinas.

ACUMULAS DISEÑOS FLORALES

Los diseños florales y los estampados pueden ser un éxito o un error, comenta Allen, especialmente si los patrones son pálidos, sin brillo o neutros. En lugar de ello, prueba usar patrones geométricos y rayas que tengan un tono brillante para lucir una apariencia más lúdica.

USAS ANTEOJOS PARA LEER QUE CONSIGUES EN LA FARMACIA

El par de anteojos correcto puede ser el mejor accesorio ‘geek’-genial, así que no tengas miedo de experimentar. Busca un par de armazones con forma de ojo de gato que son universalmente favorecedores. Son una manera fácil y elegante de lucir instantáneamente más joven.

