¡Decididos! Transportistas zulianos se fueron a paro este #17Ene

Este 17 de enero los transportistas en el Zulia cumplieron con su palabra de irse a paro, debido a la inseguridad, el alto costo de aceites y sobre todo cauchos, hoy las paradas de autobuses y de los carritos por puesto, lucen con largas colas de pasajeros y toma horas abordar una unidad para llegar a cualquier parte de la ciudad.

Por su parte, Rubén Esis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte del estado Zulia, ratificó la convocatoria a un paro regional de transporte, con él se busca principalmente motivar a buscar alternativas ya que el Gobierno, según su óptica, “no asume la realidad dramática por la que pasan los transportistas, donde no contamos con repuestos de cauchos, no hay insumos y peor aún, no hay aceite”.

“La idea no es polemizar, pero es evidente que quienes ahora asumen estos cargos políticos -institucionales, desconocen la verdadera realidad que atraviesa un chofer, su idiosincrasia, sus altas y bajas y con una crisis como la que atraviesa el país, requiere todo el dinero del mundo para poder levantar al gremio transportista”.

Asimismo, Alberto Hernández, presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros de Maracaibo (IMTCUMA), dijo que el ayuntamiento marabino mantiene la misma línea. “Los transportistas fueron convocados a una reunión para iniciar los pasos de una negociación en la que recibimos un oficio con su propuesta en la que pretenden unas tarifas que evidentemente Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, no va a aceptar por lo descabellado que resulta, más allá de que hay una crisis inducida”.

En el l paro regional de transporte están involucrados gremios de Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta, Machiques, La Villa y la COL. Comienza a las 4.00 de la madrugada y se da luego de no llegar un acuerdo con el municipio sobre una tarifa.

DC/La Verdad