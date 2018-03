Una pareja fue asesinada por negarse a salir de su casa en Carabobo

Diez hombres tocaron la puerta de la familia Martínez Centeno en las invasiones Parque Valencia de la parroquia Rafael Urdaneta, para obligarlos a salir de su vivienda. Al negarse, fueron asesinados con arma blanca.

La residencia, cerca de unos containers abandonados, fue invadida por los maleantes a las 4:00 a.m. Temprano, la pareja conformada por Doris Martínez, de 40 años, y Willian Centeno, de 36, había estado en un velorio de un familiar al que mataron de un tiro. Llegaron a la 1:00 a.m. y se acostaron a dormir. Luego se escucharon unos ruidos en la puerta, informó una fuente cercana al caso que pidió que su nombre no fuera revelado.

En la casa vivían varias personas, entre esas la abuela, quien se quedó con el hijo de la pareja luego del abrupto ataque que ella observó. Cargaban armas de todo tipo, pero según fuentes policiales a ambos los acuchillaron por rehusarse a entregar la vivienda y las pertenencias que había dentro.

Los culpables del hecho serían los miembros de la banda de “el Jairo”, azotes de la zona, cuyo modus operandi se ha repetido en varias oportunidades en la zona. No les bastó con el crimen, si no que arrastraron sus cuerpos hasta la avenida principal. Los funcionarios que llegaron al sitio observaron los cuerpos de la pareja en ropa interior. Martínez en una bata de dormir y Centeno en boxers

El hombre se ganaba la vida como trabajador en la empresa Industrias El Carmen, ubicada en la transversal dos de la Zona Industrial Carabobo. La mujer era ama de casa.

DC | El Carabobeño