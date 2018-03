¡Atroz! Violaron a caraqueña embarazada en República Dominicana

El pasado lunes al salid de su trabajo una mujer de nacionalidad venezolana de 25 años, en estado de gestación, fue violada por 8 hombres en República Dominicana. Dijo, además, que los aberrados les propinaron múltiples golpes.

“Conozco a dos de ellos. Me arrastraron, me hicieron cosas horribles, llevaban armas blancas y estaban drogados. Esto es terrible, no se protegieron con preservativos. Eso me tiene aterrada”, señaló a la TV de ese país.

Medios locales narraron que no es la primera vez que estos hombres hacen algo como eso, ya que según explica tienen todo arreglado para ese tipo de hechos, “o sea lugar preparado y todos los que la abusaron fueron llegando a ese sitio”.

“Cuando fui a denunciar no me mandaron a un ginecólogo ni a otro médico”, declaró .

Hasta el martes, la mujer fue atendida en el Hospital Cabral & Báez. Luego de que la venezolana presentara la acusación, el Ministerio Público y la Policía abrieron una investigación.

“La agresión pudo haber sido evitada por un compañero de trabajo que presenció la violación, pero fue después que decidió ayudarla”, dijo a los periodistas en la sede local del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Esta situación me ha afectado psicológicamente”, señaló. Agregó que los atacantes le robaron sus pertenencias. “Yo me quiero ir para mi país, pero no puedo, ya que me robaron mis documentos y dinero”.

DC/P