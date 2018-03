Alejandro Tomassi desmiente tener SIDA (Comunicado)

Alejandro Tomassi desmintió estar enfermo de SIDA y aseguró que tomará acciones legales en contra del semanario que publicó la información.

La noticias sobre el estado de salud del actor mexicano fue dada a conocer por la revista mexicana TVNotas, en donde se menciona que el reconocido actor padece esa y otras enfermedades.

A continuación el comunicado en el que Tomassi tacha de falsa la versión difundida por la publicación mexicana:

“Sé que muchos de ustedes me conocen, conocen mi trayectoria, conocen el caso en el que estado en vuelto y todos sabemos que la revista en cuestión ya ha tenido varias demandas por publicar notas falsas únicamente para vender su revista.

“Desde la comodidad de mi casa después de regresar de un día de mucho trabajo agradable y feliz, les pido que no se alarmen, es una nota falsa, yo estoy perfectamente bien; no tienen fundamentos y si los tienen son falsificados y si se falsifican sellos institucionales es un delito federal

“Obviamente no leído el artículo completo pero mañana (hoy) lo leeré. Ya hablé con mis abogados y lo que les puedo decir es que la nota ya está publicada ya en redes y que será publicada mañana (hoy), interfiere en mis derechos humanos, en mi vida personal y es un daño moral.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias para desmentir la nota que están sacando, no tengo idea la fuente de la cual ha llegado, pero obviamente es una nota que le compraron a alguien. Aparte ese alguien ya está metido en un problema muy severo si es que proporcionó esa información y la revista por publicarla está violando mis derechos humanos; está afectando a mi persona moralmente, está alertando a mi familia provocándoles daño moral y esto se persigue por oficio.

“Mis abogados van a tomar cartas en el asunto y se va presentar una demanda civil por daño moral a la revista y a las personas que estén involucradas en esta nota completamente falsa y que lo único que me da es risa, porque yo me encuentro feliz de la vida, completamente sano. Las cuestiones de salud son personales y que atacan, como repito, los derechos humanos, la cuestión de salud es un asunto personal y no público

“Les agradezco su atención, su cariño sus muestras de afecto y de apoyo. Vamos para adelante, que somos gente de trabajo y no de vivir del escándalo, cuando menos yo no vivo del escándalo, vivo de mi trabajo y veremos ya en las investigaciones a quién se le ocurrió otorgar esta nota a la revista. La revista por publicarla es merecedora de una demanda civil por daño moral que tiene muchas diversificaciones en cuanto a derechos humanos, discriminación y falsedad de información”, concluye el actor.

DC/HC