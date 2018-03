¿Quién será el candidato presidencial del PSUV? Por Darwin Chávez (@darwinch857)

PRESIDENCIALES. El gobierno pareciera estar fortalecido y con una unidad plena. Nada más alejado de la realidad. Las diferencias existen. Algunas son profundas dependiendo del tema. Otras son discrepancias normales en política. Los problemas se deducen o se filtran, pero no estallan ante la opinión pública como si ocurre en la oposición, cuyos líderes dirimen sus problemas a veces de forma vergonzosa. Uno de los temas delicados en el oficialismo es la designación del candidato o candidata presidencial. Hay consenso en torno a adelantar ese proceso que puede marcar el futuro del país y de la mal llamada revolución. Están de acuerdo con esperar el volumen de los resultados del 10D, para definir vía Asamblea Nacional Constituyente cuando hacen las presidenciales. El día idóneo por su significado es el domingo 4 de febrero de 2018, pero está demasiado cerca, aunque en la lógica chavista eso poco importa. Saben que si siguen usando con inteligencia su 30% de apoyo electoral pueden ganarle a una oposición fracturada y con aparentes pocas probabilidades de reconstruir la Unidad. El gran problema no es la fecha, ni la forma cómo adelantar las elecciones, sino quién será el abanderado del oficialismo ¿Será Maduro? En circunstancias normales sería lógico que el Presidente sea el candidato, pero como no estamos en una situación normal la designación de Maduro más bien podría ser contraproducente. La dificultad radica que en la actual situación política favorable Maduro ha salido victorioso. No sólo se trata del triunfo del 30J y tampoco de las victorias del 15-O. Se trata de control. NM controla la mayoría de la ANC, la mayor parte de los gobernadores son de su tendencia y además tiene un número importante de los candidatos en las municipales. Ese control contrasta con su pésima imagen. La mayoría de la población lo acusa de ser el responsable principal de la crisis. Ese rechazo podría convertir a Maduro en el revulsivo que permita que la Unidad se reconstruya temporalmente al fusionarse los deseos colectivos por sacar al primer mandatario. Por eso lo escondieron en la campaña de las elecciones regionales ¿Pero cómo lo esconden en unas elecciones presidenciales? Ese peligro existe y además es usado por quienes adversan la reelección del actual jefe del Estado. Y si no es Maduro ¿Quién? He ahí el gran dilema rojo. Maduro aprovechando del control que tiene de un sector mayoritario del partido, podría alegar que debe ser él quien escoja al candidato ¿Lo dejarán las otras tendencias? Lo dudo. El poder es muy sabroso y es un riesgo dejar que Maduro sea quien maneje discrecionalmente el tema. Pero además ¿Quién en el oficialismo es capaz de construir un consenso para ser el candidato? Nadie ¿Pueden organizar unas primarias para elegir al abanderado? Menos. Es un tema difícil. Será el punto central de la discusión luego del 10D ¿Pueden escoger un outsider como podría suceder en la oposición? Imposible. Varios son los que se creen con méritos y capacidad de sustituir a Maduro ¿Cilia? ¿Diosdado? ¿Tareck El Aissami? ¿María Gabriela Chávez? ¿Jorge Rodríguez? ¿O Delcy Eloína? No es un escogencia sencilla. Algunos tienen el lastre de las sanciones internacionales. Otros no tienen el apoyo interno. Varios carecen de carisma. Pero ¿Quién contaría con el apoyo de la cofradía militar? ¿Diosdado? Difícil porque no genera cohesión en su alrededor. Por eso no se debe descartar que finalmente sea un militar, porque hay que tomar en cuenta que esto es un régimen militarista. Muchos de ustedes pueden sentirse confundidos ante el tema. Así se sienten muchos dentro del oficialismo. Tienen el poder, tienen el control, pueden adelantar las presidenciales, pero la designación del candidato les tranca el serrucho.

ROSALES. La candidatura de Manuel Rosales sigue en franco crecimiento. El trabajo lo ha venido enfocando en la organización de la estructura, sumar respaldos de la sociedad civil y el recorrido por todos los sectores para tocar a los zulianos e invitarlos a votar. El masivo acto en la 72 del pasado viernes 10 de noviembre fue todo un éxito y además colocó una vara muy alta al candidato del PSUV, el cual por cierto no sale de actos pequeños sobre todo de inauguración de obras. Mientras Rosales camina barrios completos, Prieto se oculta y no tiene contacto con los ciudadanos. Creo que MR va por el camino correcto porque está junto a toda la estructura de Un Nuevo Tiempo generando conciencia en los electores sobre la importancia de votar, pero además haciendo hincapié en la gestión de Rosales en la Alcaldía de Maracaibo y en la Gobernación del Zulia. La buena recordación de su obra es una de sus fortalezas y por eso están haciendo un esfuerzo promocional importante. Hasta ahora el recibimiento que hacen los zulianos de Rosales en sus giras es muy positivo. La otra de sus fortalezas es su sinceridad al ser sometido a preguntas fuertes, como ocurrió en la pasada edición del programa “La Pata del Colibrí” cuando fue bombardeado por Francisco Rojas, Ángel Monagas, Dámaso Jiménez y Oscar Alonso García. Rosales siempre ha sido frontal y nunca se ha escondido. Esa es una de las formas más adecuadas para despejar todas las dudas razonables que contra él han intentado sembrar desde el aparato de propaganda del oficialismo. MR acepta que la lucha es compleja, pero tomó la decisión más correcta al enfrentar el reto. La gente tendrá que decidir si quiere a un gobernante dedicado a resolver sus problemas o al “lado oscuro” que sólo genera temores y malos recuerdos represivos.

DIÁLOGO. Hay una clara división en el oficialismo en torno al diálogo. Fíjense que sólo Maduro y Jorge Rodríguez son los que fundamentalmente hablan del tema. Diosdado no lo nombra. Tareck El Aissami tampoco lo menciona. Eso evidencia que hay quienes quieren un diálogo, mientras otros sólo quieren bombardear esa opción. Eso evidencia además que algunos pueden estar pensando en una transición. Mientras los otros ven esa opción como un peligro. Observen la integración de la representación oficialista en el diálogo. Hasta ahora todos son del grupo de Maduro. Pero fíjense también como Maduro anuncia el encuentro para el 15N, pero la Cancillería nunca invitó formalmente a los presidentes que actuarán como mediadores a petición de las partes. Al final este detalle causó la suspensión de la reunión en República Dominicana. Lo cierto es que un sector del régimen tiene urgencia por el diálogo porque la crisis, la escasez de dinero, sanciones y la presión internacional los tiene agobiados. Más allá de su aparente fortaleza, el Gobierno, tal como comentó el colega Edward Rodríguez, está sentado encima de una bomba de tiempo que es Venezuela. Varios esperan un milagro, pero el favor divino no les termina de llegar.

DEUDA. Impresiona cómo el Gobierno maneja su supuesta pretensión de renegociar la deuda externa. No hay claridad. Parece que están improvisando. O sencillamente están tratando de ganar tiempo. Llaman a una reunión que duró entre 15-30 minutos donde sólo se leyó un documento. No hubo propuestas y los presentes no pudieron preguntar ¿Qué busca realmente el gobierno con la reestructuración? Lo analizamos esta semana en VyR ( LEA­ : http://verdadesyrumores.com/gobierno-que-busca-realmente-con-la-reestructuracion-de-la-deuda/).

SIN FUTURO. Muy malo el diseño de campaña de Omar Prieto. Cómo pueden combinar las palabras “futuro” y seguro”, cuando él es responsable del desastre nacional, regional y local ¿O acaso tiene un mes que se metió a político? ¿Cómo puede hablar de futuro, si él es parte de quienes han destruido el presente? Claro, intentan minimizar el “efecto Maduro” con la eliminación casi total del rojo en sus piezas de campaña, como si el común de la gente no supiera que el forma parte de la comparsa del desastre. Pero además, cómo Prieto viene a garantizar que combatirá el delito si en su gestión destruyó a Polisur que llegó a ser la mejor policía de todo el país, pero entre 2013 y 2017 ha recibido dos intervenciones y tres asistencias técnicas (intervenciones disfrazadas) de parte del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; porque tiene un alto porcentaje de delitos cometidos por sus integrantes. Si en San Francisco no ha sido capaz de garantizar la seguridad de las personas ¿Lo hará en todo el Zulia? Eso no sólo es mentir, sino pensar que la gente es pendeja y se creerá eso. Prieto tiene otro problema grave en su campaña y es Pancho. Tal como hemos venido comentando, Pancho no jugará a favor de una victoria de su principal enemigo interno en el Zulia. Sabe que de ganar tratará de destruirlo mediante señalamientos muy fuertes por la corrupción de su entorno. Por eso, Pancho anda en lo suyo de “protector encargado” y hasta ahora se ve lejos, muy lejos de la campaña de Omar Prieto. Y lo peor es que OP ayudó a esa lejanía cuando ha hecho críticas duras hacia la gestión saliente en la Gobernación del Zulia. Eso lo ha venido matizando tratando de incluir a Pancho en sus discursos. Está tratando de acercarlo y de comprometerlo en la lucha ¿Lo logrará? Creo que no.

PREOCUPACIÓN. Aunque de cara a la opinión pública muestran seguridad y un supuesto pleno control de la crisis que arropa al país, hay grandes preocupaciones al interior del gobierno ante el acelerado deterioro económico y social. Los temas que más les preocupanson la merma considerable de las reservas internacionales, los efectos de las sanciones y el formal ingreso a la hiperinflación. Todos estos días han estado muy movidos. Muchos rumores. Muchas reuniones. Uno de los sectores que genera la mayor cantidad de comentarios es el militar. La mayoría se preocupa porque están muy golpeados por la crisis y exigen acciones oficiales para remediar los problemas. Una minoría verde está molesta porque la caída de los ingresos está acabando con el “dólar militar” de Bs. 10. Ese bendito “dólar militar” que actúa como el cemento que sostiene temporalmente el frágil respaldo militar, sin el cual este régimen sería sólo una historia trágica y superada. Por eso temen que en cualquier momento se reanuden las protestas en las principales ciudades, pero esta vez no por razones políticas sino por hambre.Los más sensatos creen que los conatos de protestas se multiplicarán y además se logren conectar. Son tiempos difíciles para un modelo basado en el populismo y el derroche. Sin dinero no hay populismo y mucho menos derroche. Por eso avanza la tesis de quienes consideran que deben adelantar lo más posible las elecciones presidenciales y luego dar un viraje ¿Hacia dónde? Debería ser hacia un agresivo y ambicioso plan de ajuste que equilibre el barco a punto de encallar. Pero esa opción es un torpedo en la línea de flotación del legado de Chávez ¿Les alcanzará el tiempo? Si tomamos en cuenta el arrollador ritmo de la crisis, es posible que no.

DESCONTENTO. Me informan que hay un grupo de militares muy molesto porque están esperando que les aprueben los dólares para atender casos graves de salud de ellos o sus familiares, pero no reciben respuesta en el gobierno. Forman parte de una lista de más de 100 casos que fueron aprobados para recibir atención médica urgente en el exterior, pero no han procedido a la liquidación de las divisas para que puedan atender sus dolencias. La respuesta que reciben en es clara, contundente y simboliza la situación del país: “No hay dinero”.

CRECIMIENTO. La campaña de Gustavo Fernández como candidato unitario en el municipio San Francisco marcha muy bien, en comparación con el poco entusiasmo que genera su adversario del PSUV. Fernández ha venido sumando a todos los sectores de un municipio que quiere deslastrarse del régimen de terror que los acorraló durante años. Gustavo representa la oportunidad de retornar a la senda democrática mediante una gestión municipal que genere consensos y no imponga decisiones. Todos los partidos de la oposición lo están apoyando, inclusive la dirigencia de Primero Justicia se ha sumado porque es la gran oportunidad de rescatar con valentía a un San Francisco sometido por un grupo de vivos. Sin mencionar que toda la estructura de Voluntad Popular lo acompaña. Tal como lo comenté en mi columna anterior, la candidatura de Gustavo Fernández le da amplitud a la alianza electoral que encabeza Manuel Rosales, porque es del municipio, conoce sus problemas y durante mucho tiempo enfrentó la política del miedo que quisieron aplicar en San Francisco. Mientras que el candidato del PSUV representa el continuismo del terror y de una gestión mala que encabezó Omar Prieto, pero que gastó millones sobre millones en maquillaje. La clave de este proceso electoral es que los habitantes de San Francisco voten sin miedo. Por cierto que la caminata que hizo con Manuel Rosales desbordó el municipio. Me cuentan que destacó la cantidad de personas que participaron y la respuesta de los habitantes quefuemasiva.

ESTRUCTURA. Converso con amigos que forman parte del alto mando del Partido Independiente del Zulia (PIZ) y del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, quienes están muy satisfechos por la evolución que ha tenido la campaña de Carlos Alaimo a la Alcaldía de Maracaibo. Comentan que están sumando a mucha dirigencia de Primero Justicia y Voluntad Popular que está en desacuerdo con la decisión de sus organizaciones de no participar, pero además no quieren sumarse a Un Nuevo Tiempo. Alaimo sustenta su mensaje en la necesidad de un verdadero cambio en Maracaibo y señala que Juan Carlos Fernández no representa ese cambio, sino que es la continuación de la gestión actual en la Alcaldía. El médico y empresario alega que su oferta electoral es la oportunidad de empoderar al ciudadano independiente que no participa en ningún partido político, para que de verdad sea un sujeto activo en la toma de decisiones trascendentales para la ciudad. El PIZ ofrece una oportunidad de gobernar sin dogmas y con la eficiencia que, según ellos, ha faltado en Maracaibo. Esperemos a ver qué tan hondo caló su prédica.

VOTACIÓN. Aunque tiene menos problemas que la oposición para manejar a su electorado, el oficialismo tendrá graves problemas para lograr que su 30% de votantes acuda a los centros de votación. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la periodicidad en la entrega de las cajas Clap se amplió. Si antes los beneficiarios tenían que esperar varias semanas entre una entrega y la otra, ahora es peor porque repartieron gran parte de las reservas en las elecciones regionales y en zonas muy específicas. Y como además podrán imaginar, no tienen el dinero y el tiempo para recuperar rápidamente esos inventarios. La crisis también impacta gravemente a los electores del oficialismo. Igual sus ingresos no les alcanzan, pero además también están pasando hambre. No son planetarios, sino venezolanos con poca carne y muchos huesos.

ENCUESTAS. Conversé con el politólogo y encuestador Jesús Castillo, quien me informa que en los primeros sondeos rápidos que está haciendo viene aumentando la intención de votar de los zulianos. Le consulté si eso es una respuesta a la candidatura de Omar Prieto quien genera miedo en sectores amplios de la población, sobre todo en Maracaibo y me dijo que es muy posible que ese sea uno de los factores que está cambiando la postura de ir a votar de los zulianos. OP genera temores muy amplios en la clase media, tomando en cuenta todo lo que ha hecho en San Francisco para contener el reclamo popular y otras acciones en las cuales ha incurrido. Pocos han olvidado su conducta ante las protestas ciudadanas en su municipio.

GUANIPA. Tal como veníamos visualizando y analizando había un cambio de rol de Juan Pablo Guanipa en Primero Justicia a nivel nacional. La decisión de la Dirección Nacional de esa organización de nominarlo como su candidato presidencial ratifica la percepción que se generó a partir de sus giras a nivel nacional. El perfil de Guanipa varió a partir de su decisión de no acudir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que fue percibido por muchos como una muestra de dignidad y coherencia. Eso sumado que la principal figura presidencial de PJ como lo es Henrique Capriles está inhabilitado, abría el camino a la aparición de una nueva figura ¿Podrá Guanipa con esa responsabilidad? Es prematuro sacar una conclusión, pero está haciendo el esfuerzo de recorrer el país para llevar un mensaje claro que gira en torno a la recuperación de la Unidad. Lo que si le recomiendo a Guanipa es que tenga cuidado con algunos que lo están conminando a asumir esa responsabilidad y no me refiero a su entorno regional, sino a algunos que a nivel nacional están en una posición muy extraña, por no decir que loca.

JUAN CARLOS. El colega periodista Juan Carlos Fernández está trabajando arduamente para llevar su mensaje a los electores y además para crear un perfil propio. Ambas tareas son importantes porque necesita plantear soluciones a los problemas más sentidos de los maracaiberos y que por supuesto son parte de las competencias de la municipalidad. También es vital un perfil propio para que la gente valore su capacidad y la visión que tiene de la ciudad que merecen los ciudadanos. El avanzó mucho en su proyección no sólo a través de su muy sintonizado programa “A Punto”, sino también cuando lideró aquel movimiento que fue creado en 2016: “Zulianos por el cambio”. Eso le permitió realizar asambleas en muchas comunidades y que la población pudiera palpar sus ideas. Le aporta además mucho valor agregado a la alianza electoral en el Zulia porque fue parte del oficialismo, conoce sus errores y además logró rectificar a tiempo. JCF tiene el enorme reto de motivar el voto.

LORENZO. Poco a poco avanza la discusión sobre la necesidad de un candidato “potable” para la oposición, ante la marcada crisis del liderazgo de la MUD. Lo ideal es que ese líder emerja de una consulta nacional en la cual los ciudadanos tengan la decisión final sobre quién debe asumir tal responsabilidad. Uno de los nombres que más aparece es el de Lorenzo Mendoza, pero no hay claridad sobre su interés en esa figuración política. Si se decide debería tener la primera opción por todo lo que representa: un gerente exitoso y además parte fundamental de la familia que creó y consolidó la marca Polar que es referencia obligada en todos los hogares. Pero además se desmarca del desgastado liderazgo opositor que es visto con desconfianza por amplios sectores. Esa discusión debe avanzar con mayor fuerza, porque a partir de los resultados de las elecciones del 10D el gobierno decidirá si adelanta las elecciones presidenciales para el 4 de febrero o para otra fecha del primer trimestre de 2018.

BASURA¿Recuerdan aquella promesa de Pancho de limpiar a Maracaibo en 90 días? Al final, como muchos avizoramos, se convirtió en otra promesa fallida de Pancho y del PSUV. Maracaibo está al borde del colapso sanitario por la cantidad de basura que está en las calles, mientras la Gobernación sigue ausente y sin cumplir con sus responsabilidades. Lo peor es que el candidato de Maduro en Maracaibo, Willy Casanova, promete que va a solucionar el problema ¿Por qué no lo han hecho? Tanto que denunciaron las supuestas fallas en la recolección de basura de la gestión de Eveling de Rosales y ellos han generado un caos mucho mayor.

ENCHUFADOS. Se confirman mis comentarios pasados sobre las atrocidades cometidas por un grupo de pillos de la gestión de Pancho, quienes se prepararon y cobraron liquidaciones millonarias cuyas cifras abultaron irregularmente. Ante la derrota de Pancho no sólo se liquidaron irregularmente, sino que además se auto pagaron vacaciones y aguinaldos. Me informan que el problema con estos pillos ocurrió en varias dependencias y no sólo en la Oficina de Personal (OCP). Claro está que la complicidad mayor ocurrió en OCP que tiene la responsabilidad de calcular las liquidaciones. Lo cumbre es que los pillos ya cuadraron que les paguen de nuevo los aguinaldos. Esos enchufados son parte de grupos muy poderosos. Hay varios que son del clan de dos hermanos buen ubicados. Hay un caso excepcional y es una dama que tiene un cargo de coordinación en la OCP. A la señora le pagaron su liquidación, los aguinaldos y además la jubilaron; pero la dejaron en el cargo presumo que cobrando doble. Hay otra dama que con todo lo recolectado se compró un carro. Pillos hasta el final.

BECAS. Bien importante el esfuerzo que hace la Alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, con el programa de becas “Jesús Enrique Lossada”, cuyo equipo liderado por Alexis Artigas comenzó el proceso para la entrega de un nuevo grupo de becas para que jóvenes puedan iniciar o continuar sus estudios en las mejores universidades privadas del municipio. Serán 3 mil nuevos becarios que se formarán en unas 40 carreras. El censo para los aspirantes será entre el 20 y el 24 de noviembre a través de la página web www.becasjelmaracaibo.org.ve. En los próximos días anunciarán la fecha de la entrega de los certificados a quienes resulten beneficiados. Clave que en medio de la severa crisis financiera de la Alcaldía de Maracaibo, Eveling de Rosales haya creado y consolidado este programa, mientras otros destruyeron el que existía en la Gobernación del Zulia.

LA CAÑADA. Hace algunos días cuando revisé la lista de los candidatos del PSUV en los municipios del Zulia, me llamó la atención el nombre de Orlando Urdaneta en La Cañada de Urdaneta y recordé que hace varios meses comenté su buen trabajo como jefe del municipio escolar. Su labor como Autoridad Única de Educación del municipio es reconocida hasta por los opositores. Su aspiración de ser Alcalde tuvo que enfrentarse al poder de un enchufado que quería a un familiar en ese puesto, pero al final se impuso el trabajo con las comunidades. Orlando Urdaneta tiene mucho chance de ganar.

DC / Darwin Chávez | Verdades y Rumores | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com