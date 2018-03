La desafiante amenaza que le lanzó a Donald Trump al Estado Islámico

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este viernes que el Estado Islámico (EI) “pagará un alto precio” por sus ataques contra el país, después de que el grupo terrorista afirmara que el presunto autor del atentado del martes en Nueva York es uno de sus “soldados”.

En una serie de tuits, Trump se hizo eco de esa reivindicación del EI, realizada en el último número de su revista semanal por internet Al Nabá (Las Noticias), y llamó “animal degenerado” al sospechoso del atentado, el inmigrante uzbeko Sayfullo Saipov, de 29 años, quien se encuentra detenido.

Según Trump, las Fuerzas Armadas han golpeado al EI “mucho más duro” en los últimos dos días.

“¡Ellos (los terroristas del EI) pagarán un alto precio por cada ataque contra nosotros!”, declaró el presidente.

ISIS just claimed the Degenerate Animal who killed, and so badly wounded, the wonderful people on the West Side, was "their soldier." …..

…Based on that, the Military has hit ISIS "much harder" over the last two days. They will pay a big price for every attack on us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017