James Cameron rompe el silencio sobre el polémico final de “Titanic”

La muerte del personaje de Leonardo DiCaprio ha sido una de la más comentadas de las dos últimas décadas cinematográficas. Y muchos han sido los espectadores que han tratado de dar una explicación al por qué los dos amantes no sobrevivieron. Pero sólo James Cameron tiene la respuesta, y según el director, la física tiene menos que ver que el sentido del arte.

“Si los dos hubiesen sobrevivido el final de la película no tendría sentido“, ha revelado el afamado cineasta en un entrevista con Vanity Fair. “La película habla sobre la muerte y la separación. Jack tenía que morir”, admite Cameron sobre el impacto dramático de la muerte de Leo. Una idea que tenía en mente desde que comenzó a escribir ‘Titaninc’.

“La respuesta es muy simple porque en la página 147 del guión se decía claramente que Jack muere. Es muy simple… Obviamente fue una decisión completamente artística. La puerta es lo suficientemente grande para salvarla a ella, pero no puede salvarle a él. Realmente creo que es una tontería, de verdad, que sigamos discutiendo esto 20 años después. Pero muestra que la película fue muy efectiva haciendo que Jack fuese cautivador para el público. Tanto que les duele verlo morir“, añadió orgulloso.

Y por si la explicación no fuese suficiente para los fans, Cameron también reveló que el trágico final de Jack fue morir ahogado o en algún otro tipo de fatal accidente, y que su destino nunca fue acabar junto a Rose. “Ya fuera por eso, o por que una gran masa de humo le ahoga, el final era el mismo. Se llama arte. La cosas suceden por decisiones artísticas, no por leyes de la física“.

Al preguntarle por las ‘leyes de la física’ en la secuencia en cuestión, Cameron dijo que en realidad “salió bastante bien”, y que sus esfuerzos se centraron en crear un entorno plausible y preciso. “Estaba en el agua con la pieza de madera, colocando a gente encima durante dos días para que fuera lo suficiente boyante como para soportar el peso de una persona con suficiente espacio libre“.

“Esto significaba que la tabla no estaba completamente inmersa, si no en un ángulo de 28 grados con el agua para que pudiera aguantar a flote las tres horas que Rose estuvo allí hasta que el barco de rescate llegó al lugar”, explicó. “Jack no sabía que iba a ser recogida por un bote salvavidas una hora más tarde, pero para entonces él estaba muerto de todos modos. Y lo ajustamos muy finamente para que eso sea exactamente lo que ves en la película. Porque en ese momento creí, y lo sigo creyendo, que es el motivo que habría llevado realmente a una persona a sobrevivir”, concluyó Cameron.

DC | fotogramas.es