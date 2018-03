¡Hasta nuevo aviso! Suspenden cremaciones en Maracaibo

Este domingo se conoció que la crisis que atraviesa el país también afecta el proceso de cremación en Maracaibo.

Para nadie es un secreto que se trata de una decisión dura, pero sin embargo resulta mucho más económica que un entierro como tal, además de ser un proceso rápido y practico.

La escasez de gas y que no hay fecha para que el servicio se integre nuevamente, debido a que es una problemática nacional, lo que obliga a los deudos a volver a las aterradoras tarifas de los servicios funerarios.

Entre 10 y 15 libras de gas metano se manipulan en cada extracción. Se trata del mismo gas que se utiliza en los hogares. El costo de este servicio se cotiza actualmente en el mercado funerario en un millón de bolívares.

“Con la inflación los precios siguen aumentando para hacer frente a los costos de mantenimiento en cementerios y funerarias; pero, no solo hemos tenido que modificar precios para ajustarlos a la actual situación, sino que se reducen las alternativas, como lo es la cremación del fallecido, porque no hay gas”, explicó una gestora que prefirió no identificarse.

Cabe resaltar que una cremación se lleva acabo cuando la persona haya fallecido de forma natural, no por suicidio, homicidio o accidentes, y tramitar el permiso de cremación por el Registro Civil.

Ahora bien, si la persona muere por causas no naturales (muertes dudosas o violentas), el Registro Civil deben ponerse en contacto con un fiscal de Ministerio Público, quien será el encargado de evaluar el caso, certificar cómo murió y autorizar o negar la cremación. “No se debe mover el cuerpo fallecido por una causa violenta sino esperar la presencia de algún funcionario del Cicpc y se debe formular la denuncia respectiva del caso”, explicaron en la funeraria Ave de Paraíso.

El Ministerio Público podrá exigir que se traslade el cuerpo a una morgue para hacer las evaluaciones y una vez terminadas se lo entregarán a un familiar para su velorio y entierro o cremación.

