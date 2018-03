Venus vence a Muguruza y enfrentará a Pliskova en semis

La estadounidense Venus Williams eliminó a la española-venezolana Garbiñe Muguruza, quien le arrebató el título de Wimbledon el pasado verano, del torneo de tenis de Singapur, en el que la WTA celebra sus Finales, con una victoria (7-5 y 6-4)”Por suerte he podido recuperar todas las roturas que he tenido”, señaló Venus. “Creo que he hecho lo que tenía que hacer para derrotar a una jugadora increíble”, añadió.

Ambas jugadoras se disputaban en esta ocasión la segunda posición del Grupo Blanco y el consiguiente pase a las semifinales del certamen, toda vez que la checa Karolina Pliskova tenía asegurado el liderato. Esa plaza fue para la estadounidense tras un ejercicio de confianza y perseverancia ante una oponente disminuida por la acumulación de errores no forzados – hasta 32 contabilizó Garbiñe Muguruza en su sexto envite ante la mayor de las hermanas Williams, triunfadora de cuatro de ellos.Williams y Muguruza se disputaban su permanencia en el torneo y fue la estadounidense de 37 años, con acierto en los momentos decisivos, quien se impuso con el pase a la siguiente ronda.