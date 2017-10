Venezolana se coronó en Panamá como Miss Latinoamericana 2017

Lisandra es estudiante de Comunicación Social y desde muy joven se ha preparado en el mundo de la pasarela y el modelaje, además de poseer talento en el canto

La venezolana Lisandra María Chirinos se coronó como Miss Latinoamericana 2017, certamen que se efectuó la noche de este sábado en el Fantastic Casino de Albrook Mall, en la ciudad de Panamá.

La carabobeña de 21 años, quien en 2015 fue la ganadora del Miss Turismo Carabobo y en 2016 participó en el concurso de belleza más importante de ese Estado donde recibió la banda como Miss Prensa derrochó belleza, seguridad, además de glamour, por le regaló a Venezuela la segunda corona en este concurso, luego de la obtenida en 2013 por Angela Ramírez.

“¡Felicidad! Es la palabra con la que describo esto, los que me conocen saben lo mucho que me costó llegar hasta aquí, Dios primeramente me abrió puertas, y colocó Ángeles es mi camino que me ayudaron y estuvieron en todo momento para mí, La corona se va para MI #VENEZUELA, aquí te llevo un pedacito de alegría ”, fueron las palabras que escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto.

DC/CD