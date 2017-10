¡Una bendición! Josemith Bermúdez mostró como su cabello comenzó a crecer (Foto)

Nadie logra salir vestido después de entrar en la tormenta. @juanjoalonsofotografia Gracias por esta imagen @carlos_piti siempre voy feliz en tus manos. A él le confió mi maquillaje 🌹 A ustedes gracias infinitas, por todo el amor que me transfieren. Donde quiera que me encuentre los siento cerca. #JB

A post shared by Josemith Actress/TV Host (@josemithbermudez) on Oct 2, 2017 at 5:48pm PDT