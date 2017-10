Un policía muerto dejó balacera en la Universidad de Texas Tech

Este lunes se registró una balacera en la Universidad Texas Tech en Lubbock, dejando policía muerto.

A través de las redes sociales la misma universidad informó que el responsable del hecho esta plenamente identificado y detenido.

Un equipo de armas especiales y tácticas (SWAT) fue enviado para buscar al sospechoso, dijo el agente de policía de Lubbock J. Rodgers en una llamada telefónica. Él confirmó que una persona fue baleada en la división policial de la escuela, pero rehusó entregar más detalles inmediatamente, según Reuters.

Asimismo se conoció que el tiroteo se produjo en el departamento de policía de la Universidad Tecnológica de Texas, un órgano compuesto por 140 agentes que se dedica a dar servicios de seguridad al centro educativo, según EFE.

ALL-CLEAR: The suspect has been apprehended. Lockdown lifted on campus. Avoid TTUPD, north side of campus. https://t.co/jOFvYnGgL6 .

Campus remains on lockdown. Police Officers brought suspect to station for debriefing. Suspect shot an officer, fled on foot. Still at-large

— Texas Tech (@TexasTech) October 10, 2017