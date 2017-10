Tribunal Militar otorgó libertad condicional a dirigente juvenil de Primero Justicia Alberto Acosta

Alberto Acosta, dirigente juvenil del partido Primero Justicia (PJ) en El Tigre, estado Anzoátegui, fue liberado este martes, luego de que se ordenara su detención en un juicio en tribunales militares el pasado 3 de julio, así lo informó el diputado a la Asamblea Nacional José Brito.

El diputado a la AN por el estado Anzoátegui, destacó que este martes, aproximadamente a las tres de la tarde, fue liberado el dirigente juvenil. “Con ciertas restricciones pero finalmente está en casa con sus padres”, declaró Brito a Caraota Digital.

Dentro de las restricciones que le fueron notificadas a Acosta destacan no poder declarar a los medios de comunicación social, no publicar en las redes sociales, no participar en ningún tipo de actividades políticas, prohibición de salida del país y régimen de presentación.

Acosta, quien se dedicaba a la labor comunitaria en representación del partido PJ, fue liberado luego de que se le dictara privativa de libertad bajo los cargos de sustracción, porte y uso de implementos militares, en una audiencia realizada en el destacamento 521 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la zona norte de Anzoátegui. Allí se le ordenó traslado a la cárcel de La Pica.

Doy gracias a Dios todopoderoso, a todos los que con sus oraciones y solidaridad, siempre esperaron este momento . Alberto Libre!!! pic.twitter.com/NQgKZ0AT5q — José Brito (@JoseBritoR) October 3, 2017

DC | Caraota Digital