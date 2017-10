Tomás Rincón se unió a la selección para los partidos de eliminatorias

Creyendo firmemente en la magia de la GRATITUD 🙏🏼 No importa lo que pase, mantente en movimiento , no pierdas la convicción y la certeza de lo que estás haciendo. Buen inicio de semana para todos con la mejor ⚡➕Mood Vinotinto 🇻🇪 Cc. Look by @zoneofgratitude

A post shared by Tomás Rincón (@tomasrincon8) on Oct 2, 2017 at 10:03am PDT