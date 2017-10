Tareck El Aissami viajará a Bolivia para homenajes al Che Guevara

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, asistirá a los actos que se realizarán en Bolivia por los 50 años de la guerte del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara.

En una rueda de prensa en La Paz, el presidente boliviano Evo Morales señaló que “está garantizada” la presencia de la autoridad venezuela en los homenajes centrales, que están previstos para el 8 y 9 de octubre, aunque no precisó las fechas de llegada del vicepresidente.

También anunció el arribo de ministros de naciones como Nicaragua y viceministros de otros países, y ratificó la llegada de los hijos de Guevara para participar en los eventos que se desarrollarán en las localidades de Vallegrande y La Higuera, en la región de Santa Cruz.

Las actividades previstas por los 50 años de la muerte del Che comenzarán este jueves e incluyen debates y eventos culturales y un acto masivo el día 9 en el aeropuerto de Vallegrande, en el que los restos del guerrillero estuvieron ocultos durante 30 años.

Hace unos días, el gobierno boliviano anunció la llegada de los exguerrilleros cubanos Harry Villegas (Pombo) y Leonardo Tamayo (Urbano), que lucharon junto a Guevara en Bolivia en 1967.

Se había anunciado una reunión entre los ex guerrilleros y los ex militares que los derrotaron con el objeto de “sanar las heridas”, aunque los soldados de aquella época han anticipado que no participarán en los actos organizados por el Ejecutivo.

Morales aseguró que, pese a lo sucedido en la década de los años 60 con la guerrilla del Che, las Fuerzas Armadas bolivianas “nacieron anticolonialistas y son antiimperialistas” y expresó su confianza en que la institución castrense lo acompañará en los honores a Guevara.

