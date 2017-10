¡Susto! Deportista británico es mordido en su mano por un león (Video)

El deportista visitaba una reserva de animales y no se le ocurrió nada mejor que meter la mano por entre los barrotes de una jaula y empezar a acariciar a dos leones. Entonces, casi inevitablemente, uno de los animales reaccionó negativamente y le mordió

Un británico aficionado al rugby ha publicado en su cuenta de Twitter un espeluznante video que muestra el susto que se llevó Scott Baldwin, jugador del Ospreys galés, poco antes de disputar un importante partido en la ciudad sudafricana de Bloemfontein, tras ser mordido por un león.

El deportista visitaba una reserva de animales y no se le ocurrió nada mejor que meter la mano por entre los barrotes de una jaula y empezar a acariciar a dos leones. Entonces, casi inevitablemente, uno de los animales reaccionó negativamente y le mordió. Según ha comentado el entrenador de los Ospreys, Steve Tandy, el único culpable de lo sucedido es el jugador, cuyo comportamiento ha tildado de “bastante estúpido”.

“Se ha producido un incidente con un león, pero seamos justos, no tenía que ver con el león”, ha afirmado Tandy. “Uno no puede darle palmaditas a la cabeza a un león como si fuera un gatito”.

Los médicos han atendido al deportista, que recibió varios puntos de sutura en la mano. Baldwin estará de baja varios partidos, algo que ha lamentado ante los hinchas.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5

— Andy Goode (@AndyGoode10) September 29, 2017