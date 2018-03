Susana Raffalli : La industria alimentaria está secuestrada a su máxima expresión

Susana Raffalli, especialista en nutrición y asesora de Caritás de Venezuela, denunció que la industria alimentaria está secuestrada a su máxima expresión por el estado para llenar las cajas Clap que a su criterio “no tienen nada que ver con la seguridad alimentaria”.

“La alimentación en Venezuela es un patrón muy primitivo, ya que la industria alimentaria está secuestrada a su máxima expresión y lo poco que produce tiene que entregarlo para el estado que tiene estas cajas que no tienen nada que ver con la seguridad alimentaria”, denunció la especialista durante una entrevista con Cesar Miguel Rondón transmitido por la emisora Circuitos Éxitos.

A su vez, expresó que actualmente la mayoría de los venezolanos poseen alimentación basada en solo 4 grupos de alimentos, cuando en octubre el consumo era de aproximadamente 10 grupos.

“Lo que hemos encontrado es un deterioro, son familias que pasaron en octubre de reportar el consumo de 10 grupos de alimentos a tener ahora una alimentación basada en cuatro o cinco grupos de alimentos, que son básicamente un tubérculo , algo de maíz, azúcar y aceite”, manifestó Raffalli.

Raffalli indicó que el valor de las proteínas, frutas y verduras ha desaparecido de la dieta del venezolano e hizo alusión a que se celebró hace dos días el día de los vegetales sin que los venezolanos pudieran tener acceso a dicho grupo alimentario.

“Prácticamente han desaparecido el valor de las proteínas las frutas y las verduras en la dieta de los venezolanos. Venezuela celebró hace dos días el día de los vegetales sin poder tener acceso a eso”, agregó.

La asesora de Caritás de Venezuela explicó lo peligroso que es para un niño de dos años que en sus primeros 1000 días de vida no reciba la alimentación necesaria, porque se desarrollan más de 1000 conexiones nerviosas que podrían ser perjudiciales para la salud del infante si no se alimenta correctamente.

“¿Qué queda cuando en los primeros 1000 días de vida no puedes formar todas esas conexiones cognitivas, afectivas y biológicas de las que te vas a valer toda tu vida no las puedes formar porque no posees suficientes nutrientes?”, cuestionó Rafalli.

Para finalizar, la especialista manifestó que los más perjudicados por todos los problemas económicos por los que ha pasado Venezuela han sido los más pobres y rezagados de la sociedad.