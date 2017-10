Sigue estos tips y conviértete un experto en vinos

Ordenar cualquier vino en un restaurante no es complicado, lo realmente complicado es lograr ordenar el vino correcto para la comida indicada. No por nada los que son expertos en el tema tienen que pasar años estudiando para conseguir entender las combinaciones correctas

Saber de vinos es una tarea un poco complicada por el tema de que si no tomamos con frecuencia o bien sea por el alto costo de esta bebida. Sin embargo, no nos podemos limitar a conocer por lo menos lo básico en la materia y así poder “aparentar” ser un expertodurante una cita romántica o en una reunión de trabajo.

Lo bueno es que, tal como tres sommeliers le indican a Insider, su conocimiento puede ser simplificado y reducido para aquellas personas que, si bien no quieren ser expertas, sí desean saber más o impresionar a alguien especial a la hora de la cena.

Las claves, lo creas o no, tienen mucho de sentido común.

No dejes que el precio influya tanto

La idea es buscar el punto medio, nada demasiado barato es bueno, pero a menudo los vinos más caros (según los expertos) son vinos buenos a los que se les ha subido demasiado el precio.

Deja que el lugar te inspire

Si estás en un restaurante italiano, entonces pide un vino italiano. Si es un restaurante francés, entonces uno francés. Y si estás en un local que no es “temático” siempre puedes mirar la lista y preguntarle al mesero que vinos son de la región a la hora de escoger.

Si quieres probar una variedad cara, ve si la venden por copas

El vino, en general, puede ser comprado por copas o por botellas. Esto ayuda no solo con el tema del precio, sino también cuando dos personas tienen gustos completamente diferentes en vino. En ese caso es mejor pedir una o dos copas en vez de una botella entera.

Haz tu tarea e investiga qué vino va con qué comida en términos generales

En general, según los expertos, los vinos con sabores más profundos quedan mejor con platos más fuertes que lleven carnes rojas, mientras que los vinos más suaves van bien con el pescado y las pastas.

Y si tienes dudas, pregunta

No hay peor forma de quedar como idiota que hacer como que sabes todo cuando realmente no es así. Como dicen por ahí: no existen preguntas tontas. Es totalmente cierto.

DC/Agencias