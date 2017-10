Shannon de Lima se viste sorprendentemente de novia

La maniquí venezolana acaparó todas las miradas durante el desfile en Nueva York de Idan Cohen, en el que ejerció de anfitriona de manera impecable

El blanco le sienta bien a Shannon de Lima y si es con la forma de un vestido de novia, aún mejor. La modelo ha vuelto a enfundarse en un precioso traje de boda, pero esta vez por motivos de trabajo.

“Gracias Idan Cohen por darme el honor de abrir y cerrar tu increíble show. ¡Eres sensacional!”, escribía emocionada junto a esta fotografía en Instagram. El amor quizás no le sonría como quisiera, pero en términos laborales, Shannon está radiante y con una agenda repleta de bellos proyectos.

Éste es uno de ellos. Y para celebrar el exitazo del desfile neoyorquino, la ex de Marc Anthony cambió totalmente de look decidida a darlo todo durante esta velada en la Gran Manzana. El modelo que portó no podría ser más espectacular, un mini vestido escotado y unas medias colegialas.

