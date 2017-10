Ricky Martin podría suspender su boda por culpa de Donald Trump

Ricky Martin anunció que tendrá que hacer cambios en los planes de su boda con Jwan Yosef a causa del decreto migratorio dictado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se especifica que desde el 8 de octubre no podrá ingresar a la nación norteamericana ningún ciudadano con pasaporte sirio.

Este acontecimiento con el que no contaba Ricky pone la boda en riesgo, pues los familiares de Jwan Yosef son en su mayoría oriundos del país oriental. “Ahora mismo estamos lidiando con las invitaciones y todo. También tenemos que lidiar con el hecho de que la gran mayoría de la familia de prometido no podrán venir a este país (Estados Unidos). Asé que podríamos considerar hacerla en Estocolmo o en España”, dijo el intérprete de “Vente pa’ ca’” al medio Once Drive.

“Será maravilloso la gente hablará por mucho tiempo del casamiento. Somos una familia moderna y creo que la gente debe verlo para normalizar la belleza de nuestro núcleo familiar. Esa es la razón por la que quiero que sea público y por la que compartiré ese momento con el mundo”, expresó Martin durante la entrevista.

Este 09 de octubre Ricky y Jwan fueron noticia por un viaje que hicieron a Puerto Rico para llevar recursos al área oeste de la isla, la cual se vio bastante afectada por el paso del huracán María.