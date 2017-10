Este miércoles el diputado Henry Ramos Allup descartó que se estén desarrollando reuniones de diálogo con el Gobierno Nacional, tal como aseguró el presidente Nicolás Maduro.

Cabe resaltar que Maduro quien estimó que este proceso ha avanzado en un 95%.

“Habla de diálogo para hacer ver que hay una especie de tratativa, de entendimiento soterrado, no hay ninguna reunión y no hay, entre otras cosas, porque es un gobierno tramposo, con este gobierno no se puede hablar porque así firme, así jure, así prometa, no cumple”, expresó.

DC/G