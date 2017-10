¡Qué papelón! Se tatuó a su novia desnuda y una semana después terminaron

Una semana después, con el tatuaje de 350 euros aún fresco y todavía adolorido, Joann decidió que no quería estar más con Malakye. “Desde entonces todas las miradas se dirigen a mi espalda cuando estoy en la piscina o en la playa. Me hace gracia que me observen como un extraterrestre”, confiesa actualmente el joven

En medio de los tragos, una noche de verano, se hizo en la espalda un dibujo que ahora le recuerda siempre a su ex.

Malakye Brooks, junto a unos amigos, fue a pasar vacaciones en Ibiza. Allí también estaba su novia de aquel momento, Joanna.

Para él, y para ella, todo era felicidad. Había sol, había playa y, supuestamente, había amor.

Un día, en medio de la fiesta, la locura, y la euforia, Malakye y Joanna decidieron ir a un salón de tatuajes.

Él insinuó que quería tatuarse un retrato de ella, y esta le hizo una solicitud: que la dibujaran en topless. Todo estaba consumado, los dos dijeron sí.

El muchacho ha compartido imágenes del tatuaje en sus redes sociales, incluyendo un video de él y la que era su novia:

DC/NC