Ortega Díaz denunciará ante la CPI torturas contra jóvenes venezolanos

La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, denunciará ante la Corte Penal Internacional en la Haya los casos de torturas contra los jóvenes venezolanos por parte del autoridades del Estado.

Díaz recibió las denuncias durante una reunión este sábado en Bogotá. Los jóvenes afirmaron que fueron detenidos por protestar contra el presidente Nicolás Maduro y cuando estuvieron recluidos los torturaron.

“A mi me desnudaron, me pusieron agua en los pies y me hacían descargas eléctricas”, aseguró una de las jóvenes, reseñó la Red por la Libertad de Venezuela.

“Estuve dos días en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), me interrogaban a cada momento, me detuvieron solo por ser miembro del Movimiento Estudiantil y evitar que se llevaran a una menor de edad, hasta a mi padre secuestraron para evitar que yo protestara”, dijo otra de las víctimas.

La Fiscal sostuvo además algunos encuentros con organizaciones de venezolanos en Colombia, quienes comentaron la situación crítica que viven cuando salen del país huyendo de la escasez de medicinas, comida y seguridad. “Muchos venezolanos llegan sin nada y nosotros como organización social hacemos jornadas de ayuda humanitaria para nuestros paisanos”, aseveró el presidente de la ONG Fundacolven, William Meza.

Reunión con Liv Torres

Este sábado, la fiscal general se reunió con la directora del Centro Nobel, Liv Torres, para discutir sobre la situación de Venezuela.

Ortega Díaz, a través de su cuenta de Twitter, informó que conversaron sobre el trabajo que llevó a cabo para la construcción de la paz en el país.

La fiscal general realiza una gira en el mundo tras ser destituida de su cargo el 5 de agosto, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

DC/EN