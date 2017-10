Las duras críticas que le lanzó Carlos Vives a Maluma

El cantante colombiano Carlos Vives dirigió fuertes críticas hacia su colega Maluma, con quien ha trabajado en dos éxitos musicales, durante una entrevista al diario argentino El Clarín, pues -a su juicio- el género al que se dedica (el trap) carece de educación y cultura.

Al ser consultado sobre la canción “Cuatro babies”, interpretada por Maluma y la cual ha generado mucha polémica, dijo que “a mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón, pero llevo muchos años en el negocio y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada ´comercial´. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes“, reseñó E!.

Asimismo, aseguró que le ha dicho las críticas al cantante de “Felices los cuatro”. “A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: “¿Qué es el trap?” Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés. Estos jóvenes están copiando eso. A Chalry García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap. Es música pornográfica. ¿Donde ves tu pornografía? En canales especializados; no cuando prendes la tele“, añadió.

DC | EC